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ЦАМТО

На вооружение разведывательного подразделения ВВО в Бурятии поступили бронеавтомобили "Тайфун"

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Бронеавтомобиль К-63969 "Тайфун-К"
Бронеавтомобиль К-63969 "Тайфун-К".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

ЦАМТО, 14 апреля. Бронеавтомобили "Тайфун-К" поступили на вооружение разведывательного подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия.

Этот универсальный бронированный автомобиль представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью. Он может выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. "Тайфун" имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов.

На машине установлены пять видеокамер. В случае поражения лобового стекла, они смогут обеспечить круговой обзор водителю машины и экипажу в бронемодуле. Также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок.

По прибытии техники в подразделения водители приступят к ее обкатке на специализированном автодроме. Военнослужащие отработают навыки вождения на бронемашинах в различных погодных условиях по пересеченной местности, научатся маневрировать на скорости, управлять машинами в составе колонны на крутых подъемах и спусках, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Продукция
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
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