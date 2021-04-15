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РИА Новости

Патрушев заявил о возвращении в Крым боевиков из-за рубежа

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время возложения цветов к мемориалу обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время возложения цветов к мемориалу обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Риск терактов в Крыму связан, в числе прочего, с возвращением из-за границы боевиков международных террористических группировок, констатировал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Об этом он заявил, перечисляя различные факторы, способствующие повышенному риску терактов на полуострове.

"Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом", - сказал Патрушев на совещании по национальной безопасности в Севастополе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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