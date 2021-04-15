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ТАСС

Правительство передало часть залива Азовского моря в пользование Минобороны

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Азовское море
Азовское море.
Источник изображения: gazeta.ru

Право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено министерству на 20 лет

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ среду опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны "исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Распоряжение исключает использование этого участка для рыбоводства и рыболовства.

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Страны
Россия
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