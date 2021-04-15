"Так наверняка и будет": Путин о движении по Северному морскому пути

МОСКВА, 14 апреля / Радио Sputnik. Движение по Северному морскому пути с большой вероятностью может стать круглогодичным, заявил президент России Владимир Путин.

"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", – цитирует главу государства РИА Новости.

Путин также обратил внимание на то, что в настоящее время Россия сосредоточена на строительстве самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", "которых еще никогда никто не строил".

В декабре заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных заявил, что три самых мощных в мире атомных ледокола "Лидер" будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах.

Атомоходы проекта "Лидер" необходимы для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Они задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Мощность этих ледоколов составляет рекордные 120 мегаватт, к примеру, советские ледоколы имели мощность всего лишь 55 МВт.

Основные характеристики атомоходов типа "Лидер": скорость хода – 22 узла (по чистой воде); длина – 209 метров; ширина – 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) – 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии – почти 70 тысяч тонн.

Стратегия развития Арктической зоны предусматривает, что к 2035 году отечественный ледокольный флот будет включать в себя 13 тяжелых ледоколов, в том числе атомных.