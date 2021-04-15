Учение с участием более 3 тыс. танкистов стартовало на Урале

Танк Т-72Б3 "образца 2016 года" из состава 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, 14.04.2020.

Екатеринбург. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Учение с участием военнослужащих уральской танковой дивизии стартовало на полигонах Челябинской и Свердловской областей, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой дивизии ЦВО привлечено к командно-штабному учению. Учение проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

Командиры танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений на учении отработают аспекты управления боем и взаимодействие с разведкой и беспилотной авиацией. Особое внимание военные также уделят действиям танковых и мотострелковых подразделений в обороне.

В учении военнослужащие задействуют более 600 единиц техники, в том числе современные модификации танков Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-2М, артиллерийские тягачи "Медведь", буксируемые гаубицы "Мста-Б" и реактивные системы залпового огня "Град".