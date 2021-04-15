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Российская газета

На параде Победы ракетоносец Ту-160 впервые сопроводят Су-35

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Источник изображения: Алексей Майшев \ РИА Новости

В среду, 14 апреля экипажи ВКС провели очередную тренировку к парадному проходу над Москвой 9 Мая. Выяснилось, они подготовили зрителям сюрприз. "Пролет над Красной площадью мы планируем традиционным строем. Но в этом году добавилась группа в составе самолета Ту-160 в сопровождении четверки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи", - сообщил после тренировки начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиатехники Александр Ивашкин.

Ранее стало известно, что опять же впервые воздушную часть парада Победы откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. Вслед за ним над Красной площадью пройдут экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

Очередная, пятая по счету тренировка была успешной, но не обошлась без проблем. Их преподнесла авиаторам погода. Небо над Москвой было чистым и солнечным. А вот западнее столицы летчики столкнулись с 10-балльной облачностью. "Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей", - объяснил замкомандира 237-го Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба по летной подготовке Сергей Осяйкин.

Он рассказал, что в большой группе ведомые машины, которые стоят крайними, пилотируют по впереди идущему самолету. Тот, в свою очередь, тоже является ведомым. "И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее", - подчеркнул Осяйкин.

Напомним, что в парадном проходе над Красной площадью планируют задействовать 76 самолетов и вертолетов. Командование ВКС продемонстрирует в День Победы всю мощь боевой авиации России. Зрители увидят в праздничном небе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы современной авиатехники.

Завершат воздушную часть парада экипажи МиГ-31К - самолетов-носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", истребители пятого поколения Су-57 и пилоты Липецкого авиацентра. Пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 выстроят в небе знаменитый на весь мир "кубинский бриллиант". Ну, а в самом конце праздничного пролета шестерка штурмовиков Су-25 традиционно окрасит небо в цвета российского триколора. Все маневры будут выполняться на высотах от 180 до 550 метров и на скоростях от 200 до 550 километров в час.


Юрий Гаврилов

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