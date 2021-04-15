Патрушев: РФ вынуждена обеспечивать свою безопасность из-за действий НАТО

Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО и особенно США в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе. Об этом на совещании в Крыму заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - риторически заметил Патрушев.

В этих условиях, по его словам, Россия вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории. "В то же время мы заинтересованы в проведении переговоров для урегулирования ситуации", - подчеркнул секретарь Совбеза.

При этом США и Англия обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность, заявил Патрушев.

"Да и как к этому относится, если призывая нас не предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокациям", - сказал он.

Патрушев также обратил внимание на то, что США заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных военных учений в регионе, занимаются поставкой летальных вооружений и обучением украинских военнослужащих.

Только за последнее неделю на Украину прибыли пять военно-транспортных самолетов США. Усилилась, по данным секретаря Совбеза, на крымском направлении и разведка с использованием беспилотников, самолетов-разведчиков и радиоэлектронных средств.

"Недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права", - подытожил Патрушев.

Иван Егоров (Севастополь)