Войти
Российская газета

Патрушев: РФ вынуждена обеспечивать свою безопасность из-за действий НАТО

457
0
+1
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО и особенно США в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе. Об этом на совещании в Крыму заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - риторически заметил Патрушев.

В этих условиях, по его словам, Россия вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории. "В то же время мы заинтересованы в проведении переговоров для урегулирования ситуации", - подчеркнул секретарь Совбеза.

При этом США и Англия обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность, заявил Патрушев.

"Да и как к этому относится, если призывая нас не предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокациям", - сказал он.

Патрушев также обратил внимание на то, что США заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных военных учений в регионе, занимаются поставкой летальных вооружений и обучением украинских военнослужащих.

Только за последнее неделю на Украину прибыли пять военно-транспортных самолетов США. Усилилась, по данным секретаря Совбеза, на крымском направлении и разведка с использованием беспилотников, самолетов-разведчиков и радиоэлектронных средств.

"Недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права", - подытожил Патрушев.


Иван Егоров (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
15.04.2021
Патрушев рассказал об опасных провокациях Киева и США у границ России
12.04.2021
"Донецк под огнем": что ВСУ устроили в Донбассе
03.01.2017
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе