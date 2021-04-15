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РИА Новости

Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для защиты Крыма

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Вид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для гарантированной защиты национальных интересов РФ в Крыму и жителей полуострова на фоне роста напряженности вокруг этого региона из-за действий США, НАТО и Украины.

Выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму, Патрушев отметил, что США и их союзники подталкивают Украину к провокациям в отношении Крыма, НАТО нарастила свою активность в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе, а на полуострове сохраняются риски проявлений терроризма и экстремизма, поддерживаемых из-за рубежа.

"Все перечисленные факторы требуют принятия дополнительных комплексных мер, гарантированно обеспечивающих защиту российских национальных интересов и безопасность жителей полуострова", - сказал Патрушев.

По его словам, "недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права".

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Россия
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Украина
Персоны
Патрушев Николай
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