Войти
ИноСМИ

Обозреватель (Украина): ВСУ устроили масштабные маневры танков и артиллерии возле Крыма

619
0
0
Источник изображения: inosmi.ru

Пока Зеленский что-то блеет о пресловутой российской угрозе и мечется по миру в поисках влиятельных покровителей, ВСУ бряцают оружием и своими действиями полностью опровергают заявления о мирных намерениях Киева. Так, накануне, на территории, граничащей с Крымом, украинская военщина провела провокационные масштабные учения с участием артиллерии и танков.

Артиллерийские и танковые резервы Вооруженных сил Украины устроили масштабные учения возле временно оккупированного Крыма. Они по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.

Кадры маневров показала пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. По легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны.

В частности, во время разведки были определены главные огневые силы противника, а в целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию. Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и начала уничтожать цели.

Между тем танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения тренируются в условиях, приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный, так как военнослужащие отрабатывают алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - пояснил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вблизи оккупированного Крыма прошли масштабные учения экипажей боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащих подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники тренировались противодействовать морскому десанту условного противника на участке морского побережья.


Виктория Довгань

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.04.2021
Časopis argument (Чехия): вступление Украины в НАТО равно большой войне!
10.07.2020
Украина и НАТО договорились усилить присутствие сил и средств в Черноморском регионе - Минобороны
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
28.11.2018
Азовское море. Законодатели США оказывают давление на Трампа
24.11.2014
Военные игры русских раскрывают их секреты, пугают соседей и НАТО ("Bloomberg Businessweek", США)
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе