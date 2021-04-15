Обозреватель (Украина): ВСУ устроили масштабные маневры танков и артиллерии возле Крыма

Пока Зеленский что-то блеет о пресловутой российской угрозе и мечется по миру в поисках влиятельных покровителей, ВСУ бряцают оружием и своими действиями полностью опровергают заявления о мирных намерениях Киева. Так, накануне, на территории, граничащей с Крымом, украинская военщина провела провокационные масштабные учения с участием артиллерии и танков.

Артиллерийские и танковые резервы Вооруженных сил Украины устроили масштабные учения возле временно оккупированного Крыма. Они по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.

Кадры маневров показала пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. По легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию нашей обороны.

В частности, во время разведки были определены главные огневые силы противника, а в целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию. Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и начала уничтожать цели.

Между тем танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения тренируются в условиях, приближенных к боевым. На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный, так как военнослужащие отрабатывают алгоритм действий регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава", - пояснил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вблизи оккупированного Крыма прошли масштабные учения экипажей боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащих подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники тренировались противодействовать морскому десанту условного противника на участке морского побережья.

Виктория Довгань