Войти
ТАСС

Путин заявил, что Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот

463
0
0
Ледокольный флот РФ
Ледокольный флот РФ.
Источник изображения: Виталий Иванов/ТАСС

По словам президента, в ближайшие годы движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Самый мощный ледокольный флот в мире создается сейчас в России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - отметил он.

По его словам, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. "В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка и будет", - сказал глава государства.

Путин отметил также, что 13 апреля в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсуждал работу в рамках Арктического совета. "Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным", - констатировал российский лидер. Он добавил, что в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, которые происходят в мире, и это повышает важность таких исследований. Путин заметил, что последствия климатических изменений пока с полной точностью спрогнозировать не может никто. Другим важным фактором президент назвал активное хозяйственное освоение Арктики.

Глава государства также заверил, что поручит правительству РФ проработать предложения РГО в части исследований в Арктике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Изменение климата
Похожие новости
19.10.2020
Ледяная война: арктические льды отступают, военные наступают (The Guardian, Великобритания)
12.08.2019
Китай идет на Север
24.07.2019
Арктическая гонка: очень холодная война на фоне глобального потепления (Gazeta Wyborcza, Польша)
20.05.2019
The Daily Beast (США): планы Запада вести арктическую войну против России. Первая часть
26.10.2011
Здесь страх не должен подавать совета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе