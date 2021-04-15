Путин заявил, что Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот

По словам президента, в ближайшие годы движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Самый мощный ледокольный флот в мире создается сейчас в России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - отметил он.

По его словам, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. "В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка и будет", - сказал глава государства.

Путин отметил также, что 13 апреля в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсуждал работу в рамках Арктического совета. "Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным", - констатировал российский лидер. Он добавил, что в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, которые происходят в мире, и это повышает важность таких исследований. Путин заметил, что последствия климатических изменений пока с полной точностью спрогнозировать не может никто. Другим важным фактором президент назвал активное хозяйственное освоение Арктики.

Глава государства также заверил, что поручит правительству РФ проработать предложения РГО в части исследований в Арктике.