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Известия.ru

Путин заявил о создании в России мощнейшего ледокольного флота

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Anatoly Maltsev

Сейчас в России создается самый мощный ледокольный флот во всем мире. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никто никогда не строил», — сказал Путин.

Путин отметил, что сейчас также обсуждается вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути (СМП) круглогодичным.

Также во вторник Совет Федерации РФ принял закон о долгосрочных договорах на оказание услуг с использованием судов атомного ледокольного флота.

С его помощью заказчик и исполнитель услуг по ледокольной проводке судна могут заключать долгосрочные договоры при условии систематического их оказания. В договоре будут установлены сроки, перечень услуг, порядок оплаты, обязанности сторон и ответственность за невыполнение пунктов договора.

Закон направлен на актуализацию правового регулирования в сфере ледокольной проводки, а также на создание условий для привлечения долгосрочного заемного финансирования для строительства серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Ранее, 26 марта, посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что ситуация в Суэцком канале, где контейнеровоз заблокировал путь другим кораблям, заставляет задуматься о других вариантах поставок, например, об использовании СПМ.

Он отметил, что сейчас в условиях возрастающих объемов морских перевозок необходимо разработать такое решение, которое бы не нарушало работу глобальных цепочек поставок.

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Проекты
Арктика
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