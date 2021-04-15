Тайвань построил свой первый десантный корабль

Уже в следующем году ВМС Тайваня получат первый десантный корабль отечественной постройки. Вчера, 13 апреля, портал navalnews.com сообщил о том, что компания CSBC спустила на воду первый корабль в рамках программы Hong Yun.

Примечательно, что спуск корабля на воду состоялся менее чем через год после церемонии закладки киля. Всего для нужд ВМС Тайваня планируется построить четыре таких корабля, которые заменят устаревшие «десантники», полученные ранее от США.

Церемония спуска на воду десантного корабля для ВМС Тайваня Источник изображения: navalnews.com

Стоимость постройки нового корабля оценивается в $156 млн. 153-метровый «десантник» водоизмещением 10 000 т должен быть передан флоту уже в 2022 году. Всего для нужд флота Китайской Республики планируется постройка четырёх кораблей этого проекта. Они будут использоваться для гуманитарных миссий в мирное время, а в случае военных действий смогут выполнять боевые и военно-транспортные задачи. По неофициальной информации, такие корабли нужны Тайваню для защиты своих удалённых островов.

Новый десантный корабль может нести вертолёты, десантные катера, автомобили и почти 700 солдат. Корабль также будет оснащён скоростными орудиями, корабельной пушкой калибра 76 мм, а также противокорабельными ракетами и ЗРК.

На вооружении Тайваня официально числятся 15 десантных кораблей — все они получены от США и уже устарели. Новые десантные корабли строятся в рамках масштабной программы обновления боевого флота страны.