Военный интерес: Минобороны присматривается к Ил-114

Пассажирский лайнер могут переквалифицировать в военный самолет

Отечественный турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал российских военных. Считается, что это обусловлено уникальными летными характеристиками этого самолета. «Газета.Ru» проанализировала особенности Ил-114.

Ключевой характеристикой Ил-114-300, которая интересует Минобороны, является продолжительность полета, которая превышает восемь часов, сказал в интервью «Российской газете» первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

«Это необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения. Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика», - уточнил заместитель председателя коллегии ВПК.

Ил-114 имеет весьма непростую историю. Первый полет этой машины состоялся 29 марта 1990 года, то есть более 31 года назад. Турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный в 1980-х годах в КБ С.В. Ильюшина, предназначался для замены самолетов семейства Ан-24, а на некоторых региональных направлениях - турбореактивных Ту-134 и Як-40.

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 2 сентября 1985 года начало эксплуатации Ил-114 было запланировано на II квартал 1991 года. Потребность «Аэрофлота» в таких машинах оценивалась на уровне 1 500 экземпляров. Серийное производство планировалось организовать с 1990 года на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова. Всего в 1990-2012 годах было построено 18 летных экземпляров разных модификаций.

18 ноября 2015 проект пассажирского Ил-114 был извлечен из запасников и реанимирован. В настоящее время планируется, что глубоко модернизированная модификация - Ил-114-300 - сможет заменить на внутрироссийских авиалиниях импортные машины того же класса, а также устаревшие самолеты Ан-24 советской разработки.

Среди модификаций Ил-114 имеются: базовый пассажирский вариант с двигателями ТВ-7-117С; Ил-114-100 - пассажирский вариант с двигателями PW127H; Ил-114Т - грузовой вариант, Ил-114-300 - глубоко модернизированная версия с двигателями ТВ7-117СТ-01.

По данным ТАСС, есть также эскизные проекты патрульного Ил-114П для охраны морских границ, Ил-114ФК (фотокартографического), рассматривался вопрос о создании океанского разведчика рыбы Ил-114ОРР.

По заказу научно-производственного предприятия «Радар ММС» (Санкт-Петербург) в 1998 году был построен самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ для проведения летной отработки испытываемых образцов радиоэлектронного оборудования, а также выполнения комплексной радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки земной и водной поверхности.

Длина Ил-114-300 составляет 26,877 м, высота - 9,324 м, размах крыла - 30 м, площадь крыла - 81,9 кв. м, диаметр фюзеляжа - 2,86 м. Максимальная взлетная масса для Ил-114-300 составляет 23,5 т, максимальная полезная нагрузка - 6 500 кг. Емкость топливных баков самолета равна 8 780 л. Машина может развивать крейсерскую скорость до 500 км/ч, набирать высоту до 7 600 м.

Дальность полета с максимальным количеством пассажиров составляет 1 900 км, дальность полета с максимальным запасом топлива - 5 тыс. км. Требуемая длина взлетно-посадочной полосы - 1 400 м. Пассажировместимость - 64 человека, экипаж - два человека. Проектный ресурс самолета - 30 лет, 30 тыс. полетов, 30 тыс. летных часов. Силовая установка - два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-01 мощностью до 3 тыс. 100 лошадиных сил каждый и новые винты АВ-112-113 повышенной тяги.

Планом поставок Ил-114-300 до 2030 года предусмотрена поставка до 100 самолетов. В их числе будут 50 машин для коммерческих авиакомпаний, 35 для государственных заказчиков (включая Минобороны РФ) и 15 - экспортных.

Военные, кстати, уже далеко не в первый раз проявляют интерес к Ил-114. В 2015 году Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина предлагал военному ведомству в короткие сроки наладить на базе Ил-114 выпуск патрульных самолетов, тем более, что наработки по данной теме уже имелись и даже была создана летающая лаборатория Ил-114ПЛ. Однако перспективная идея на практике реализована так и не была.

Еще один раз к возможному военному предназначению Ил-114 возвращались в 2018 году, АК имени С.В. Ильюшина в те времена предлагало планы модернизации самолетов Ил-114 до специальных военных версий.

В частности, планировалось на базе этой машины создать самолет РЭБ. Однако и на этот раз до серии дело так и не дошло. Сегодня, вероятно, предпринимается третья попытка надеть на Ил-114 погоны.

В настоящее время российский авиапром и военное ведомство заняты реализацией еще одного крупного проекта Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина - легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. В конце марта эта машина совершила второй испытательный полет.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Первый полет Ил-112В совершил 30 марта 2019 года. В ходе него были проверены основные аэродинамические характеристики и затем доработаны практически все системы самолета. Также проведена работа по существенному снижению веса воздушного судна. По этим причинам летные испытания были остановлены на два года. Второй полет первого прототипа Ил-112В состоялся только в конце марта этого года. Доработки позволили передать самолет на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с Министерством обороны.

В настоящее время в составе Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России имеются следующие типа самолетов: легкие Ан-26 (113 ед.), средние Ан-12 (56 ед.), тяжелые Ил-76 (109 ед.), тяжелые Ан-124 «Руслан» с межконтинентальной дальностью полета (4 ед.), тяжелые турбовинтовые Ан-22 (5 ед.). Большинство этих самолетов было изготовлено в советские времена.

Совершенно очевидно, что авиапарк ВТА ВКС требует капитального обновления. Если с тяжелыми самолетами Ил-76 дела обстоят более-менее благополучно, в том числе за счет глубокой модернизации (Ил-76МД-М) и началом выпуска на ульяновском предприятии «Авиастар-СП» принципиально новых Ил-76МД-90А, то устаревшие Ан-12 и легкие Ан-24/26 требуют замены в предельно короткие сроки.

Эти самолеты уже практически выработали все установленные и продленные ресурсы. Особенно остро обозначилась проблема именно с Ан-26 (находятся в эксплуатации в ВТА с 1973 года, производство которых было прекращено в 1986 году), нишу которых поначалу закрыть оказалось некому. Именно им на смену должен был прийти новый самолет. Выбор руководства Вооруженных сил и ВКС пришелся на Ил-112В.

Новый легкий военно-транспортный самолет для ВВС РФ крайне необходим, причем уже далеко не первый год. Предполагается, что им и станет Ил-112В, потребность в которых в ВКС РФ оценивается (по разным мнениям) от 100 до 150 машин при заявленной производительности Воронежским авиазаводом (ВАСО) до 12 самолетов в год.

Ил-112В - первый реально созданный в новой России военный транспортный самолет. Он действительно на 100% состоит из отечественных комплектующих.

Михаил Ходаренок