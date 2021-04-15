Совфед одобрил закон о зачислении в вузы детей сотрудников Росгвардии

Дети сотрудников войск Национальной гвардии РФ получат преференции при зачислении в ведомственные вузы. Такой закон одобрил в среду Совет Федерации.

Новый закон касается вузов, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Преимущество при поступлении в них получат дети сотрудников, послуживших не менее 20 лет. Другое условие - успешное прохождение абитуриентами вступительных испытаний.

Норма устанавливается по аналогии с тем порядком, который действует в отношении детей военнослужащих при поступлении в военные учебные заведения.

Галина Мисливская