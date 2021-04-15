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ТАСС

Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель нижней палаты парламента назвал День космонавтики днем "гордости за страну и триумфа" отечественной научной мысли

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Развитие космической отрасли является преимуществом российской экономики, поэтому оно требует инвестиций и законодательного обеспечения. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения фотовыставки информационного агентства ТАСС "Первые в космосе".

"Мы считаем, что надо сделать все для законодательного обеспечения развития космической науки, реализации программ в космосе. Это стоит больших денег, но при этом нам важно эти вопросы решать, потому что наше преимущество в этом, преимущество нашей экономики. И чем больше вложения в космос, тем больше мы получим", - сказал Володин.

Председатель нижней палаты назвал День космонавтики днем "гордости за страну и триумфа" отечественной научной мысли. "Мы должны не только этим гордиться - мы должны это помнить. И быть достойными тех, кто совершил такие открытия", - убежден политик.

Для сохранения памяти об истории освоения космоса Володин предложил создавать специальные мемориалы и образовательные парки. "Это нужно для того, чтобы ребята учились на этих примерах, чтобы они по жизни несли с собой историю освоения космоса", - пояснил Володин.

Спикер Думы также поблагодарил ТАСС за увековечивание памяти об успехах отечественной космонавтики. "Нам надо не только достигать, но и хранить память и те достижения, которые сделаны нашими дедами, прадедами. Поэтому ТАСС за это спасибо. У вас все это увековечено в фотографии", - отметил Володин.

При этом спикер раскритиковал сообщение Госдепартамента по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос, в котором не упомянут Юрий Гагарин. "Посмотрите заявление Госдепа. Журналисты приезжают на место приземления Гагарина. Би-би-си, японцы, европейские страны достаточно пиететно делают репортажи. А официальные органы тех же Соединенных Штатов Америки - они обходят это. Совершенно очевидно, что первый космонавт - гражданин Советского Союза. Но замалчивают. Вот этого не должно быть", - считает он.

Историческое сообщение

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, принявший участие в осмотре экспозиции, в свою очередь подарил Госдуме первое сообщение ТАСС о полете Гагарина. Планируется, что его поместят в фойе нижней палаты парламента, с ним смогут ознакомиться все посетители Думы. "Давайте так и сделаем, чтобы это было достоянием всех. Спасибо большое", - отреагировал Володин.

Выставку также посетили лидеры трех парламентских фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, а также депутаты-космонавты.

Жириновский, в частности, подчеркнул, что полет Гагарина является достоянием не только российского народа, но и всего человечества. "И 60 лет спустя это тоже праздник. Пусть всегда об этом говорят", - подчеркнул он.

Неверов со своей стороны напомнил, что освоение космоса способствовало научно-техническому прогрессу во многих сферах. "И сегодня невозможно уже представить жизнь без спутниковой связи, навигации, широкополосного интернета, новых технологий и разработок в медицине. Это все производное от прорыва в космос", - отметил единоросс.

По его словам, Госдума работает с Роскосмосом над пакетом законодательных инициатив по регулированию космической отрасли. Он также поблагодарил ТАСС за организацию выставки. "За то, что мы сегодня посмотрели и прикоснулись к этим мгновениям - от первого полета человека в космос до жизни на орбите, подготовке к космическим полетам наших коллег, которые сегодня окружают нас в Госдуме", - добавил Неверов.

Миронов в свою очередь отметил, что "седьмой созыв Госдумы уникален". "Я могу ошибаться, коллеги меня поправят, но никогда не было, чтобы шесть космонавтов - по трое женщин и мужчин - работают депутатами Госдумы в нашем созыве", - обратил внимание лидер справороссов.

Афонин со своей стороны указал на значение советской науки для российских достижений в космосе. "Очень хорошо, что сегодняшняя выставка - надо ТАСС поблагодарить за нее - показывает не только подвиг космической отрасли, но я видел и транспарант "Слава передовой советской науке". Потому что, конечно, большой вклад в развитие космонавтики внесли ученые: Королев, Келдыш, Рязанский, Пилюгин, Фомин, Грушко и многие другие", - сказал коммунист.

О выставке

Фотовыставка, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина, открылась в Госдуме 12 апреля. Она продлится до 23 апреля. Экспозиция посвящена отечественным достижениям в космической сфере и включает более 50 фоторабот о различных этапах покорения околоземного пространства. Посетители познакомятся с легендарными сообщениями ТАСС, вышедшими на новостную ленту агентства 12 апреля 1961 года. Центральным элементом является мультимедийный экран, на котором демонстрируют более 500 тематических снимков.

12 апреля 1961 года в 10:02 агентство ТАСС выпустило сообщение "о первом в мире полете человека в космическое пространство" и фотографию первого космонавта Земли Юрия Гагарина, а спустя два дня - 14 апреля - журналисты агентства освещали его встречу в Москве.

За прошедшие десятилетия агентство выпустило тысячи информационных сообщений и фоторепортажей, подготовило множество выставочных и издательских проектов, посвященных развитию отечественной космонавтики.

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1 комментарий
№1
15.04.2021 09:00
СССР мог гордится своей космонавтикой, а чем может гордится Россия - воровством и коррупцией. Сколько получает зарплату КОСМОНАВТ и сколько получает чиновник за то, что сидит задницей в кресле. Болото.
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