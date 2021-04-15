Forum 24 (Чехия): Россия приготовила Байдену на Украине большую проверку

Похоже, что нападать на Украину Россия не собирается, приходят к выводу западные аналитики, так как Кремль нисколько не скрывает концентрацию войск. Может быть, Кремль проверяет реакцию новой американской администрации? Или намерен продемонстрировать силу? Так или иначе на Украине Путин приготовил Байдену большую проверку.

У украинских границ и в оккупированном Крыму дислоцировано самое большое количество российских солдат с 2014 года, когда Москва и начала агрессию. Невозможно с уверенностью сказать, чего именно тем самым добивается Россия. Некоторые аналитики утверждают, что нападать она не собирается, так как Кремль нисколько не скрывает концентрацию войск. Конечно, возможно, что Кремль проверяет реакцию новой американской администрации. Намерен ли он продемонстрировать силу или действительно планирует эскалировать конфликт, но так или иначе на Украине Путин приготовил Байдену внешнеполитическую проверку.

Во время холодной войны на Западе и, прежде всего, в Соединенных Штатах появилась новая группа экспертов, которых прозвали "кремлелогами". В условиях отсутствия достоверной разведывательной информации они пытались считать по намекам, что означают те или иные шаги советского руководства и какие цели оно преследует. Однако ввиду как раз недостатка данных их работа зачастую больше напоминала гадание, чем серьезный анализ.

То же происходит с нынешним хозяином Кремля. Любые анализы вероятных российских намерений неизбежно сталкиваются с этими ограничениями. Действительно, показное вооружение не подтверждает подготовку к реальной вооруженной операции. Но, с другой стороны, Россия настолько сильна в военном отношении, что без прямого иностранного вмешательства победит Украину относительно быстро, даже если Киев подготовится к нападению. Таким образом, Кремль, возможно, только проверяет, последует ли вмешательство в какой-то форме.

Усложнить задачу

Соединенные Штаты и тем более ЕС не заинтересованы в отправке своих солдат на украинскую войну. С 2014 года действует общепризнанная стратегия, согласно которой нужно максимально осложнить Путину задачу в случае агрессии против незахваченной части Украины. Ни Вашингтон, ни Брюссель не надеются, что, столкнувшись лицом к лицу с решительным российским нападением, Киев сумеет защититься.

Но, несмотря на то, что Кремль, вероятнее всего, располагает самой сильной армией в Европе, его ресурсы не бесконечны, а подчинить и оккупировать почти 45-миллионную страну - дело крайне трудное. Чем лучше будет вооружена и обучена украинская армия, тем труднее придется российскому диктатору.

Короткая война

Если Россия действительно решится на вооруженную операцию, то более вероятно, что она поставит себе ограниченную тактическую цель, которой можно достичь за относительно короткое время. Осенью Путина ожидают выборы в Государственную думу, и последнее, что ему нужно, - это кровавый и затяжной конфликт. Но при этом он не может допустить, чтобы создалось впечатление: он совсем забыл об Украине.

Ему нужен скорый успех, как в 2014 году в Крыму. Скажем, можно занять сухопутный коридор на этот полуостров. Правда, нормальное государство сначала, пожалуй, постаралось бы поставить на ноги экономику уже захваченных территорий, куда обещанное процветание еще не пришло. Но нормальное государство и не захватывает территории соседнего государства и не отправляет туда добровольцев в поддержку мафиозных псевдогосударств.

Американский враг

Конечно, Путину выгодно было бы как-то унизить Соединенные Штаты, но ему достаточно будет и того, что он интерпретирует некоторые их шаги как агрессию. Рассказы о внешнем враге сплачивают ряды почти так же хорошо, как короткая победоносная война. Пока президент Байден, реагируя на наращивание российских сил в Крыму и у границ России, отправил в Черное море два эсминца.

Это скорее символический шаг, поскольку флот США в Черном море ничего особенного не предпринимает, и реального значения в случае российской агрессии подобная флотилия иметь не будет. Россия уже возразила против активных действий тех стран, которые не расположены на берегу этого моря, прямо, однако, на Америку не указав.

Южное крыло НАТО

Соединенные Штаты с союзниками по НАТО активизировались в Черном море еще в феврале в ответ на продолжительную милитаризацию России, которую она проводит со времен оккупации Крыма в 2014 году. Таким образом, возможно, что давление на Украину - это отчасти и давление на США, чтобы заставить их отказаться от своих действий.

Возможно, это предупреждение о том, что НАТО не должно углублять сотрудничество с Украиной. Но эффект может быть прямо противоположным. Литовский министр иностранных дел говорит о том, что выступит с предложением выработать для Киева план действий по членству (это предпосылка для принятия страны в альянс). Правда, остальные страны, включая США, сдержанно относятся к таким инициативам.

Последствия

Сейчас Госсекретарь США находится в Брюсселе, где обсуждает ситуацию на Украине. Он предупредил Россию, что агрессия может повлечь серьезные последствия. Но конкретные варианты возмездия не обозначил. Само по себе это не так важно, если у США есть план. Хорошо, если бы на этот раз их поддержали и европейские союзники.

Барак Обама долго тянул с поставками летального оружия, скорее всего, именно из-за несогласия Германии. Сейчас главное для Вашингтона - не потерять лицо, и на этот раз он должен действовать спокойно и в одностороннем порядке, если ему не удастся убедить европейские страны. Байдену придется найти сложное равновесие между излишней эскалацией и недостаточной реакцией.

Йиржи Понделичек (Jiří Pondělíček)