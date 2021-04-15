Т-84 «Оплот-М»: насколько хорош лучший украинский танк? (The National Interest, США)

В свете конфликта на востоке Украины эксперты часто сравнивают российское и украинское вооружение. Журнал The National Interest пишет о самом современном танке Украины Т-84 «Оплот». Автор рассказывает историю создания и развития этой боевой машины и сравнивает ее с российскими танками Т-90, Т-72 и Т-80.

В этом танке воплощены многие конструктивные особенности более ранних моделей

Главный момент: Возможно, "Оплот" лучше, чем серийные российские танки, но этих машин на вооружении очень мало, а поэтому их преимущества не имеют никакого значения.

Т-84 "Оплот-М" - это новейший основной боевой танк Украины. В боевых действиях в составе ВСУ он пока не участвовал, но у этой модели есть много улучшенных характеристик. Однако конструкция "Оплота" разработана не с чистого листа. Во многом это просто хорошо усовершенствованная версия основного боевого танка Т-80У, одного из самых мощных в Советском Союзе. Но как Т-80У превратился в Т-84?

Чтобы разобраться в происхождении Т-84, важно понять его родословную. Подобно Т-64 и Т-80УД, Т-84 является продуктом украинского Харьковского конструкторского бюро машиностроения (ХКБМ) имени Морозова. Поэтому он позаимствовал многие конструктивные особенности у предыдущих моделей танков. В основу Т-84 лег советский проект 1970-х годов по совершенствованию Т-64Б: объект 476 "Кедр". В этом танке дизельный двигатель от Т-64 5ТДФ на 700 лошадиных сил заменили более мощным двигателем 6ТД, а комбинированная броня башни стала прототипом для Т-80У. Поскольку в Т-80У дизельный двигатель не использовался, а предпочтение было отдано газотурбинному двигателю серии ГТД, в базовой модели Т-80У 6ТД не применялся. Но из-за некоторых проблем и большой стоимости серии ГТД (этот двигатель был в 10 раз дороже 6ТД) для Т-80У был создан дизельный вариант мотора, а танк назвали Т-80УД (объект 478Б). Принятый на вооружение в 1985 году Т-80УД был одним из лучших основных боевых танков Советской Армии до распада СССР. Этот танк лег в основу конструкции "Оплота".

Генеалогию перехода от Т-80УД к Т-84 проследить легко, поскольку в различных экспортных вариантах Т-80УД и в версиях Т-84 используется обозначение "объект 478". На момент распада Советского Союза различные версии Т-80УД испытывались с самым современным оборудованием, таким как комплексы активной защиты "Прана" (так в тексте, видимо, речь идет о КАЗ "Арена" - прим. перев.) и "Штора". "Штору" устанавливали на командирскую версию танка Т-80У Т-80УК. Советы хотели установить ее и на Т-80УД, а поэтому создали опытный образец со "Шторой" и модулем сварной башни, что повышало бронезащиту. Этот опытный образец назвали объект 484, или Т-80УДК.

После распада СССР харьковские конструкторы поняли, что в коммерческих целях лучше свести все эти новые конструктивные особенности воедино, создав свой собственный "новый" танк. Т-80УД уже успешно экспортировался в Пакистане. Процесс создания "нового" Т-84 начали с модернизации двигателя 6ТД. Изначальный вариант 6ТД-1, который ставили на Т-80УД, имел мощность около 1 000 лошадиных сил. В 6ТД-2 мощность увеличили до 1 200 лошадиных сил, благодаря чему танк сохранил мобильность, несмотря на увеличение веса из-за дополнительных модулей. Он также получил сварную башню. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию сварной башни были проведены еще до распада Советского Союза; но в то время отказываться от производства литых башен ради перехода на сварные посчитали нелогичным. А когда после роспуска СССР производство возобновилось, было решено перейти к более совершенной сварной конструкции, которая обеспечивала лучшую защиту, обладала большим потенциалом для модернизации танков в будущем и повышала живучесть на поле боя. Первый Т-84 "Оплот" под обозначением объект 478ДУ2 сошел со сборочной линии весной 1995 года. Единственным существенным отличием от первых Т-80УДС были новые сварные башни, стандартные КАЗ "Штора" и двигатели 6ТД-2. Из-за этих усовершенствований танк потяжелел на две тонны и стал весить 48 тонн.

Но эту базовую конструкцию Т-84 не приняла ни одна страна. Поэтому ХКБМ продолжило работу по ее усовершенствованию. После распада Советского Союза возникла новая проблема: отсутствие 125-миллиметровых танковых орудий 2A46 для установки на Т-84. Пришлось переоснастить некоторые украинские предприятия, которые начали производить собственную танковую пушку калибра 125 миллиметров КБА-3, являющуюся близкой копией 2A46-М1. Кроме того, применявшаяся на Т-80УД динамическая защита "Контакт-5" тоже производилась в России. Для более поздних версий Т-84 стали делать отечественную динамическую защиту "Нож". В отличие от "Контакта-5", у которого ограниченная эффективность против бронебойных снарядов ударного действия (таких как бронебойный снаряд со стабилизатором и отделяющимся поддоном, который используется в большинстве танков), "Нож" защищает от этих снарядов, а также от кумулятивных боевых частей. Советский КАЗ "Штора" заменили на новый комплекс "Варта" с такими же характеристиками, но с новыми датчиками. Были и другие изменения: вспомогательная силовая установка, экраны на бортах с целью повышения бронезащиты, новая радионавигационная аппаратура, а также новые гусеницы с пониженным износом на дорожном покрытии. Со всеми этими усовершенствованиями "новый" Т-84 стали называть Т-84У, или объект 478ДУ9. В 2000 году 10 таких машин приобрела украинская армия.

ВСУ Украины приняли Т-84У "Оплот" на вооружение, однако ХКБМ также стремилось заключить контракты со странами НАТО, в частности, с Турцией. Для этого была создана версия Т-84 со 120-миллиметровой натовской пушкой. Этот танк назвали "Ятаган", или Т-84-120 (объект 487Н). Но танк претерпел более существенные изменения, не ограничивающиеся заменой пушки. Поскольку 120-миллиметровый натовский снаряд унитарный, а 125-миллиметровый раздельного заряжания, для "Ятагана" создали автомат заряжания новой конструкции. Это позволило хранить часть боеприпасов в отделении с вышибными панелями, как у М1 "Абрамс", что повышало живучесть экипажа при попадании в танк снаряда. В комплект танка также включили противотанковые управляемые ракеты с пуском через ствол 120-миллиметрового орудия и системы управления огнем. Но Турция в итоге решила не покупать "Ятаган", и проект ушел в небытие.

Где-то в середине 2000-х годов ХКБМ поняло, что принятые в начале 2000-х годов на вооружение ВСУ танки Т-84У устаревают и нуждаются в замене. Так на свет появился проект по созданию танка Т-84 "Оплот-М" (обозначение объект 478ДУ9-1). Проект разрабатывали как модернизацию 10 Т-84У, состоявших на вооружении в украинской армии. В нем предусмотрена установка новой динамической защиты "Нож-2" / "Дуплет", которая повышает защищенность танка от угроз всех типов. Туда также добавили массивный прицельный комплекс командира ПКН-6 (ПНК-6 - прим. перев.) с независимой стабилизацией и тепловизионной камерой (его часто называют "ведром"). В более ранних версиях Т-84 и Т-84УД были прицельные комплексы командира с независимой стабилизацией и тепловизионные прицелы для наводчика. Но ПНК-6 обеспечил тепловизором и командира, благодаря чему у БМ "Оплот" появился настоящий аналог автономного командирского тепловизионного прибора кругового наблюдения, как на американском M1A2 (танк "Абрамс"). Из-за больших размеров ПНК-6 пришлось передвинуть командирский пулемет. Двигатель тоже поменяли на 6ТД-2Е, который более экологичен, поскольку у него меньше токсичных выхлопных газов. Изменения затронули и систему хранения боеприпасов. Часть снарядов теперь хранится в отсеке башни с вышибными панелями, что позволяет лучше защитить экипаж. Приказ на модернизацию всех украинских "Оплотов" с переводом на стандарт БМ "Оплот" был отдан в мае 2009 года, однако из-за нехватки денежных средств случилась задержка. На Украине сегодня имеется только один модернизированный танк с таким пакетом. Из-за модернизации вес БМ "Оплот" увеличился еще на три тонны, и теперь он составляет 51 тонну.

К счастью для ХКБМ, БМ "Оплот" добился некоторых успехов на экспортном рынке. В 2011 году Таиланд подписал контракт на закупку 49 модифицированных для этой страны танков БМ "Оплот-М". Их назвали "Оплот-Т" (обозначение объект 478ДУ9-Т). У этого танка предусмотрен кондиционер, другая радиостанция и вспомогательная силовая установка. Но поставка шла очень медленно, и Таиланд разорвал контракт, ограничившись несколькими уже полученными машинами.

Приблизительная сравнительная оценка боевых характеристик "Оплота" и российских танков была дана на малайзийских танковых испытаниях в 2000-х годах. Базовый вариант Т-84 (объект 478ДУ7, версия объекта 478ДУ2) показал примерно такие же возможности, как и российский экспортный Т-90С. Если украинская динамическая защита соответствует заявленным характеристикам, то БМ "Оплот" примерно сопоставим с любым российским танком. Автономный командирский тепловизионный прибор кругового наблюдения обеспечивает лучшее владение обстановкой, чем стандартные приборы российских Т-72Б3, Т-90А или даже модернизированной версии Т-80 Т-80БВМ. Последние танки типа Т-90М или Т-72Б3М не уступают БМ "Оплот" по характеристикам, а новый Т-14 "Армата" явно его превосходит. Возможно, БМ "Оплот" лучше, чем серийные российские танки, но этих машин на вооружении очень мало, а поэтому их преимущества не имеют никакого значения. Т-84У слабо выступил на танковых соревнованиях "Сильная Европа 2018", и это вызывает сомнения в качестве украинских машин по сравнению с современными западными танками.

Чарли Гао (Charlie Gao)