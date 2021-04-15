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Российская газета

Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С

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Возможный облик сверхзвукового стелс-бомбардировщика Т-60С
Возможный облик сверхзвукового стелс-бомбардировщика Т-60С.
Источник изображения: nationalinterest.org

Проект советского сверхзвукового стелс-бомбардировщика Т-60С привлек внимание зарубежных военных экспертов своими возможностями. При скорости в 2 Маха самолет должен был доставить к цели около 20 тонн высокоточного оружия. Однако перспективный бомбардировщик так и остался в чертежах.

Многие детали о самолете Т-60С, который начал разрабатываться в начале 80-х годов, остаются неизвестными.

"Проект Т-60С с самого начала был окутан тайной, и многие детали, связанные с его разработкой, остаются засекреченными и по сей день. До сих пор широко распространено мнение, что Т-60С представляет собой самолет с изменяемой геометрией крыла и управляемым вектором тяги", - пишет аналитик The National Interest Марк Эпископос.

Вооружение должно было включать до шести крылатых ракет Х-101, а также Х-55/65, свободнопадающие бомбы и другое высокоточное оружие. Максимальная дальность полета - до шести тысяч километров, высота - 15 тысяч метров, потолок - 20 тысяч метров.

Скорость 2М на большой высоте, использование радиопоглощающих материалов и малозаметной конструкции, внутреннее размещение крылатых ракет большой дальности обещали сделать Т-60С идеальным ударным самолетом средней дальности.

"Прототип Т-60С должен был пройти летные испытания в 1996 году, а бомбардировщик должен был поступить на вооружение в 2003 году. Распад Советского Союза положил конец этим планам, и в начале 1990-х проект был полностью отменен", - пишет аналитик.

Однако без нового истребителя-бомбардировщика ВКС России не остались, в 1994 году начались успешные испытания нового ударного самолета Су-34, и в 2014 году он был принят на вооружение. Новый фронтовой бомбардировщик прекрасно продемонстрировал свои боевые возможности в Сирии.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Х-101
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1 комментарий
№1
15.04.2021 15:24
По видимому готовили замену Ту-22М. И это делать все-таки придется учитывая старение Ту-22М. Хоть и заявляется что будет вместо него ПАК ДА - это, все же, не средний бомбардировщик и не сможет полноценно заменить 22-го в перспективе.
+1
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