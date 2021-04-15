Дроны могут стать системой ПВО

Израиль намерен активно развивать лазерное оружие. Вчера, 13 апреля, пресс-служба компании Elbit Systems на своём официальном YouTube-канале показала концепт лазерных беспилотников для борьбы с ракетами.

«Лазеры высокой мощности были одним из трёх двигателей роста, о которых мы говорили на нашей ежегодной конференции инвесторов. Растущая угроза со стороны ракет по всему миру увеличивает необходимость разработки решения. Мы верим, что бортовой лазер высокой мощности — это нужное решение. Лазерные технологии развиваются уже более 40 лет, и посмотрите, что нас ждёт в ближайшие годы», — сообщается в описании к видео.

Проморолик беспилотника с боевой лазерной установкой

На видео показан беспилотник, оснащенный боевым лазером — по замыслу разработчиков, он сможет эффективно бороться с ракетами как в воздухе, так и на земле. Ранее израильтяне уже хвастались успехами в создании мощных боевых лазеров.