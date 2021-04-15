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WarSpot

Дроны могут стать системой ПВО

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Источник изображения: warspot.ru

Израиль намерен активно развивать лазерное оружие. Вчера, 13 апреля, пресс-служба компании Elbit Systems на своём официальном YouTube-канале показала концепт лазерных беспилотников для борьбы с ракетами.

«Лазеры высокой мощности были одним из трёх двигателей роста, о которых мы говорили на нашей ежегодной конференции инвесторов. Растущая угроза со стороны ракет по всему миру увеличивает необходимость разработки решения. Мы верим, что бортовой лазер высокой мощности — это нужное решение. Лазерные технологии развиваются уже более 40 лет, и посмотрите, что нас ждёт в ближайшие годы», — сообщается в описании к видео.

Проморолик беспилотника с боевой лазерной установкой

На видео показан беспилотник, оснащенный боевым лазером — по замыслу разработчиков, он сможет эффективно бороться с ракетами как в воздухе, так и на земле. Ранее израильтяне уже хвастались успехами в создании мощных боевых лазеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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3 комментария
№1
15.04.2021 15:47
Можно только улыбнуться глядя на лазер размером с ладошку (в ролике демонстрирует ученый). Как они собираются сбивать ракеты небольшим беспилотником?

Чтобы сбить снаряд от РСЗО, нужно оборудование размером с грузовик.
Там энергетика должна быть просто сумасшедшая.

"Пилите Шура, пилите".
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№2
15.04.2021 16:26
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
Можно только улыбнуться глядя на лазер размером с ладошку
Если тысяча беспилотников сфокусирует на ракете лучи от лазерной указки , то ракета испарится.
0
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№3
15.04.2021 16:36
Цитата, q
Если тысяча беспилотников сфокусирует на ракете лучи от лазерной указки , то ракета испарится.Если тысяча беспилотников сфокусирует на ракете лучи от лазерной указки , то ракета испарится.

Это что, украинский вариант ПВО? Тысяча указок ...
Езжайте на свой хутор, режьте сало и радуйтесь что москаль далеко.
Даже смешно обсуждать подобную глупость.
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