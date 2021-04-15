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ЦАМТО

На верфи CSBC состоялся спуск на воду нового ДВКД для ВМС Тайваня

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Торжественная церемония открытия новой верфи корпорации CSBC Taiwan
Торжественная церемония открытия новой верфи корпорации CSBC Taiwan.
Источник изображения: reuters.com

ЦАМТО, 14 апреля. На предприятии Тайваньской судостроительной корпорации China Shipbuilding Corporation (CSBC) в Гаосюне 13 апреля состоялся спуск на воду первого построенного в стране десантно-вертолетного корабля-дока (LPD – Landing Platform Dock) (1401) "Юшан" (Yushan).

В мероприятии приняла участие президент Тайваня Цай Инвэнь.

Как сообщает Navalnews.com, корабль водоизмещением около 10000 т должен быть передан ВМС Тайваня в апреле 2022 года.

По информации CSBC, строительство ДВКД является частью государственной политики по развитию национального судостроения. Общая длина корабля составляет 153 м, максимальная ширина – 23 м, осадка – 6 м, полное водоизмещение – 10600 т. Максимальная скорость хода составит 21 узел, дальность плавания – 7000 морских миль на скорости 13 узлов. Как заявлено, основной задачей "Юшан" станет обеспечение высадки десанта на островных территориях и эвакуация подразделений. ДВКД также может применяться в качестве плавучего госпиталя, для оказания помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и поддержки международных операций по оказанию гуманитарной помощи.

По данным Министерства национальной обороны Тайваня, ДВКД может транспортировать амфибийные гусеничные бронетранспортеры AAV-7, десантные катера, бронеавтомобили HUMMER и 673 десантника. Корабль также будет оснащен 6-7 артиллерийскими системами и зенитными управляемыми ракетами "Си Сворд" для самообороны.

Как сообщалось ранее, проект тайваньского ДВКД был представлен на выставке TADTE-2019. Макет был вооружен 76-мм АУ OTO Melara в носовой части, двумя ЗАК "Фаланкс" (один в носовой части, второй – на корме над ангаром), двумя четырехконтейнерными пусковыми установками, вероятно, для ЗУР TC-2N и противокорабельных ракет "Хсюнг Фенг-2" и/или "Хсюнг Фенг-3". Проект предусматривает наличие большой вертолетной площадки и ангара.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года по итогам тендера МНО Тайваня заключило с корпорацией CSBC контракт стоимостью 4,635 млрд. тайваньских долл. (156,3 млн. долл. США) на строительство головного ДВКД. Резка стали для постройки судна началась в мае 2019 года. Закладка киля состоялась 9 июня 2020 года. Ожидается, что в рамках проекта "Хунюнь" будут построены два ДВКД, общая стоимость которых составит 18 млрд. тайваньских долл.

Новые суда заменят два приобретенных из состава ВМС США танкодесантных корабля класса "Ньюпорт" и один класса "Анкоридж".

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