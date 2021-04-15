Украина начала крупные учения рядом с Крымом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские военные проводят масштабные учения вблизи границы с Крымом, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.

Согласно легенде учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. Для противодействия этому в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".

В последние недели серьезно возросла напряженность в Донбассе. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в усилении обстрелов, в самопровозглашенных республиках заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику. Есть жертвы среди мирного населения — в начале апреля при атаке украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок.

При этом Запад обвиняет Россию в "усилении агрессивных действий" вблизи украинской границы. В Кремле на это ответили, что российские войска перемещаются по своей территории на свое усмотрение и это не должно никого беспокоить, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.