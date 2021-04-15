Единый комплекс оружия для ударных беспилотников создадут в России

Для различного рода ударных беспилотников, включая "Форпост", в России будет создан универсальный комплекс вооружения - как управляемого, так и неуправляемого. В проекте участвуют сразу несколько компаний.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Кроме "Форпоста" оружие сможет применяться на беспилотниках "Иноходец", "Альтиус" и перспективных дронах аналогичного тактического и высотного класса. В комплекс войдет управляемые, корректируемые и неуправляемые авиабомбы до 100 кг, управляемые ракеты "воздух - поверхность".

"Форпост" может нести две бомбы калибра 50 кг из нового комплекса, "Иноходец" - три подобных бомбы или шесть корректируемых калибра 20 кг. "Альтиус" - еще больше. Последние два беспилотника могут быть вооружены в перспективе корректируемыми и управляемыми авиабомбами большего калибра. У тяжелых "Охотников" и планируемых "Громов" номенклатура вооружения будет соответствовать применяемой на истребителях.

Часть боеприпасов уже была отработана в применении с ударными беспилотниками. В том числе, это происходило в Сирии с поражением объектов террористов.

Напомним, беспилотник "Альтиус" имеет два турбодизеля и способен провести в полете до 48 часов с крейсерской скоростью до 250 км/ч. Его боевая нагрузка достигает тонны. Модернизированный импортозамещенный "Форпост-Р" рассчитан на полет до 18 часов на высоте до 6000 метров, взлетная масса аппарата - 500 кг, вооружение - до 100 кг. "Иноходец" - беспилотник средней дальности самолетного типа. Он нацелен на всепогодную круглосуточную разведку наземных и надводных объектов. Аппарат способен нести вооружение до 200 кг, рассчитан на полет в течение суток.

Майя Бирюкова