Чудом не взорвался: украинский "Ураган" перевернулся по пути в Мариуполь

Боевая машина 9П140 реактивной системы залпового огня "Ураган" украинской армии попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Следуя по трассе Одесса - Мариуполь, установка сошла с нее и скатилась под откос, несколько раз перевернувшись.

On April 10, there was an accident on the route Odessa - Mariupol - Novoazovsk with the participation of RSZO "Uragan" (on the chassis ZiL-135).🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/agv8bdRGW6 — ZOKA (@200_zoka) April 13, 2021

В результате инцидента были получены тяжелые повреждения: буквально расплющена кабина, оторвался пакет с шестнадцатью направляющими.

По обнародованным данным, РСЗО была снаряжена реактивными снарядами, и большая удача, что они не взорвались.

Судя по всему, машина надолго выбыла из строя. Учитывая украинские реалии и имеющийся дефицит запчастей, ее вообще могут списать.

Причиной случившегося стала неисправность агрегатов рулевого управления. Какие травмы получили находящиеся в кабине военнослужащие, точно пока неизвестно.

На вооружении сухопутных войск Украины находилось около семи десятков таких РСЗО. Техника активно применялась в ходе боевых действий в Донбассе, имеются сведения о безвозвратных потерях нескольких единиц.

Также два "Урагана" и пара транспортно-заряжающих машин достались бойцам ополчения в виде трофеев.

Учитывая сложности, возникающие в ходе эксплуатации четырехосных шасси ЗИЛ-135ЛМ, предпринимались попытки заменить их на КрАЗ-6322 (6х6) кременчугского автозавода. Однако они оказались неудачными, и в настоящее время испытывается вариант уже на основе чехословацкого вездехода Tatra Т815-7Т3RC1.

Алексей Моисеев