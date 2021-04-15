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Российская газета

Несколько российских РЛС разместят в Арктике до конца 2021 года

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

На архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступит радиолокационная станция обнаружения гиперзвуковых целей "Резонанс-Н". Это произойдет не позднее июня нынешнего года.

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-исследовательского центра "Резонанс" Александр Шрамченко. Он добавил, что третья РЛС появится на Новой Земле в мае-июне. "Резонанс-Н" на Новой Земле введена в штат радиотехнических войск 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Еще две РЛС начнут работать в Арктике до конца 2021 года - в Гремихе и Заполярном. Гендиректор Александр Шрамченко добавил, что РЛС в Заполярном, а это в 30 километрах от границы с Норвегией, позволит обеспечить круглосуточный контроль воздушного пространства над северными территориями Норвегии и Финляндии.

Кстати, и в районе населенных пунктов Шойна и Индига Ненецкого автономного округа уже несут боевое дежурство две РЛС. Еще одна развернута на Новой Земле в 2019 году, она в ближайшее время заступит на дежурство.

РЛС "Резонанс-Н" действуют в метровом диапазоне, они обнаружат воздушные объекты, в том числе выполненные и по технологии стелс: аэродинамические - на дальности 600 километров, баллистические - до 1,2 тысячи километров на высоте до ста километров.


Светлана Цыганкова

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Норвегия
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Финляндия
Проекты
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ГЗЛА
СФ
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