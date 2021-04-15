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Российская газета

Ил-114 заинтересовал военных

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Источник изображения: Ростех/РИА Новости

Новый региональный самолет Ил-114 заинтересовал Минобороны. В первую очередь военных привлекли его уникальные летные характеристики.

- Он может находиться в воздухе не менее восьми часов. Это необходимо для ведения различных видов разведки, ретрансляции сигналов, - рассказал "Российской газете" первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

Кроме того, Ил-114-300 - универсальная платформа. На ее базе возможно создание грузового, грузопассажирского, медицинского самолетов.

Ил-114 - турбовинтовой ближнемагистральный самолет, созданный на замену Ан-24 и Ту-134. Одно из его достоинств - возможность работать с коротких ВПП, в том числе в арктических широтах. Также самолет приспособлен к малооборудованным аэродромам: он имеет встроенный трап и способен запускать двигатели без посторонней помощи. Новейшая модификация Ил-114-300 совершила первый полет в декабре 2020 года.


Антон Валагин

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Ан-24
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