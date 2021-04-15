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Известия.ru

Выход российского самолета МС-21 на рынок задержится

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Выход российского среднемагистрального самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций. Об этом 14 апреля заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в среду на Красноярском экономическом форуме.

«Мы уже преодолели их по ряду позиций, в частности по композитам», — цитирует его «Интерфакс».

По словам вице-премьера, России предстоит работа по замене до 40% иностранного бортового оборудования.

Как отметил Борисов, власти с этой задачей справятся, так как смогли завершить испытания российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года.

В настоящее время действует запрет стран Запада на поставку в Россию композиционных материалов, используемых при производстве крыла самолета, титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты.

В декабре среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14. Полет продлился 1 час 25 минут.

10 ноября корпорация «Иркут», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), завершила постройку опытного самолета. МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае 2018 года второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.

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ПД-14
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