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Военно-промышленный курьер

Эмираты получат обещанные F-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Администрация президента Джо Байдена сообщила Конгрессу США, что продолжит продажу оружия Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму более 23 млрд долларов, включая истребители пятого поколения F-35, сделка по которым была временно приостановлена после прихода в Белый дом новой команды.

Об этом передало агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Вашингтоне.

Анонимный представитель американского Госдепартамента сказал в беседе с британским информагентством, что администрация Джо Байдена «продвинется вперёд с предложенными продажами в ОАЭ, даже несмотря на то, что мы продолжаем изучать детали и консультации с официальными лицами Эмиратов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
ОАЭ
США
Продукция
F-35
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