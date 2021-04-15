Эмираты получат обещанные F-35

Администрация президента Джо Байдена сообщила Конгрессу США, что продолжит продажу оружия Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму более 23 млрд долларов, включая истребители пятого поколения F-35, сделка по которым была временно приостановлена после прихода в Белый дом новой команды.

Об этом передало агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Вашингтоне.

Анонимный представитель американского Госдепартамента сказал в беседе с британским информагентством, что администрация Джо Байдена «продвинется вперёд с предложенными продажами в ОАЭ, даже несмотря на то, что мы продолжаем изучать детали и консультации с официальными лицами Эмиратов».