Naval Group передала ВМС Аргентины второй патрульный корабль OPV-87

ЦАМТО, 14 апреля. Французская компания Naval Group передала командованию ВМС Аргентины второй (из четырех заказанных) патрульный корабль прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) – (52) "Пьедрабуэна".

Согласно информации, опубликованной 13 апреля на странице Naval Group, поставка выполнена в рамках контракта на поставку четырех многоцелевых патрульных кораблей, подписанного Минобороны Аргентины с Naval Group в 2018 году. "Пьедрабуэна" является первым новым патрульным кораблем, построенным для ВМС Аргентины. Ранее переданный (51) "Бушар" представляет собой прошедший ремонт и дооборудование согласно требованиям ВМС Аргентины построенный в 2011 году патрульный корабль "Л'Адруа", находившийся в составе ВМС Франции. В настоящее время программа продолжается в соответствии с графиком и предполагает поставку кораблей с интервалом в шесть месяцев.

Экипаж ВМС Аргентины из 44 человек уже прошел обучение эксплуатации и обслуживанию корабля под руководством специалистов компаний Naval Group и Kership (совместное предприятие Piriou и Naval Group).

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

Контракт предусматривает проведение ремонта, адаптацию в соответствии с требованиями ВМС Аргентины и поставку корабля "Л'Адруа", а также строительство во Франции трех новых патрульных кораблей OPV-87 ("Говинд") по улучшенному проекту.

Корабли, которые будут адаптированы для эксплуатации в холодных водах Антарктиды, планируется применять для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и других задач.

Naval Group выступает генеральным подрядчиком поставки, руководит программой в целом, проектированием, а также интеграцией системы боевого управления Polaris.

Ранее компания адаптировала к требованиям ВМС Аргентины построенный в 2011 году "Л'Адруа". Он был передан командованию Военно-морских сил Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар". Постройку трех новых кораблей выполняет Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

Строительство первого нового корабля OPV-87 класса "Говинд", "Пьедрабуэна", началось на предприятии компании Piriou в Конкарно в апреле 2019 года. Он сходен с "Л'Адруа", но получил ряд модификаций для улучшения характеристик. Планируется, что новые корабли будут переданы заказчику в течение 2021-2023 гг.

Длина корабля OPV-87 для ВМС Аргентины составляет 87 м, максимальная ширина – 14 м, водоизмещение – 1650 т. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями Anglo Belgian Corporation V12 (5,6 МВт), максимальная скорость – 21 узел, дальность хода – 7000 морских миль, автономность – 21 сутки, экипаж – 30-40 человек. Корабль оборудован взлетной площадкой для применения 10-тонного вертолета. На борту также могут разместиться две 9-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Все четыре корабля будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой. Корпус кораблей будет усилен с учетом их эксплуатации в холодных водах южных морей.