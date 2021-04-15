Первая в мире: БМП-1 приняли на вооружение 55 лет назад

14 апреля 1966 года приняли на вооружение боевую машину пехоты БМП-1. Это была первая в мире серийная БМП, которая являлась плавающей гусеничной машиной с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения и кормовым размещением десантного отделения. Впервые БМП-1 продемонстрировали в 1967 году в ходе парада на Красной площади в Москве.

БМП-1 разработало конструкторское бюро под руководством Павла Исакова в 1961-1965 годах на Челябинском тракторном заводе. Этой машиной планировали заменить БТР-50П.

Боевая машина пехоты получила принципиально новую конструкцию гусениц: движущиеся части не перекрывали друг друга, как на танках, что увеличило ресурс металла и резиновых уплотнителей до восьми тысяч километров. Двигательную установку создали на базе 12-цилиндрового дизеля В-2, он являлся основным агрегатом для многих гражданских и военных машин СССР.

БМП-1 вооружили гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" калибра 73 миллиметра, спаренным пулеметом 7,62-мм ПКТ и противотанковой управляемой ракетой 9М14М "Малютка", в десантном отделении находился переносной зенитно-ракетный комплекс 9К32 "Стрела-2".

Внутреннюю часть конструкторы разработали следующим образом: впереди слева находился механик-водитель, за ним - командир, справа - моторно-трансмиссионное отделение. В центре установили низкопрофильную башню, а за ней - десантное отделение. В него помещалось восемь военнослужащих. Они сидели в полной амуниции спиной друг к другу. Высаживались через кормовые двери или верхние люки.

Военные эксперты отмечали недостаток такой компоновки: командир, который руководит боем, изолирован от личного состава. Кроме того, БМП-1 критиковали за низкую стойкость при подрыве на минах. Несмотря на это, машина до сих пор активно применяется десятками стран, в том числе в ходе вооруженных конфликтов.

БМП-1 относится к числу наиболее массовых моделей бронетехники. Производство продолжалось до 1979 года, всего было выпущено более 20 тысяч таких машин.

Светлана Цыганкова