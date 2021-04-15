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ВВС США «показали» истребитель шестого поколения

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Источник изображения: Изображение: U.S Air Force

В посвященном госзакупкам отчете Военно-воздушные силы (ВВС) США показали концептуальное изображение истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

В публикации отмечается, что новые изображения немного отличаются от опубликованных в сентябре 2020 года, в частности «более треугольной» формой истребителя.

Автор отмечает, что подобная конструкция характерна для самолетов, создаваемых корпорацией Northrop Grumman, которая, в частности, разработала прототип первого истребителя пятого поколения YF-23, проигравший в конкурентной борьбе Lockheed Martin F-22 Raptor, а в настоящее время практически завершила создание малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

В феврале в Twitter редактор журнала Aviation Week Стив Тримбл сообщил, что компания Lockheed Martin на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показала кадры с истребителем шестого поколения.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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