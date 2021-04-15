Китайский комплекс активной защиты танка серии GL.

Сотрудники Цзяннаньской промышленной компании (структурное подразделение Северной оружейной промышленной группы компаний – «НОРИНКО») с 1999 г. разрабатывают комплекс активной защиты танка (КАЗТ) в интересах НОАК и иностранных заказчиков.

Заместитель начальника технико-исследовательского отдела Шэнь ДИНЛАНЬ и главный конструктор КАЗТ серии GL признают, что в начале 80 гг. прошлого века китайские разработчики не располагали информацией и техническими решениями в этой области. В своей работе они вынужденно опирались только на материалы из открытых источников и доклады разведывательных служб. Последние получили задачу добыть информацию о таких системах, как "Арена-Э" и "Афганит" (Российская Федерация), Trophy-HV (Израиль), AWISS и AMAP-ADS (Германия), а также о сходной продукции, изготавливаемой на Украине и в США.

Танк "Абрамс" с КАЗТ Trophy-HV

Комплексактивной защиты - процесс разработки

Первое техническое задание на КАЗТ национального производства для установки на основные боевые танки третьего поколения «Тип 85» и «Тип 88» главное управление вооружений и военной техники НОАК разработало в 2000 г.

Задания на проведение соответствующих НИОКР получили два подразделения «НОРИНКО». «Цзяннаньская промышленная компания» (основной производитель противотанковых управляемых ракет) осуществляла разработку снарядов-перехватчиков, пусковых установок и определяла оптимальные места размещения элементов системы. Другое предприятие (не установлено) выполнило разработку и конструирование радиолокационной станции непрерывного сигнала.

Эмблема «НОРИНКО»

Первый образец КАЗТ под обозначением «GL1» был представлен к 2005 г. Он позволял обнаруживать в секторе 30 градусов противотанковые боеприпасы, летящие со скоростью 300–400 м/сек. После доработок в течение пяти лет к 2010 г. китайским военным продемонстрировали комплекс активной защиты под обозначением «GL1A». Его РЛС обнаруживала снаряды уже в секторе 120 градусов.

По данным китайских изданий, в настоящее время специалисты «Цзяннаньской промышленной компании» ведут доработку КАЗТ третьего поколения под обозначением «GL5». Комплекс позволяет обнаруживать противотанковые боеприпасы, летящие со скоростью от 100 до 700 м/сек на дальности до 500 метров (минимальная дальность 100 метров) в секторе 360 градусов.

Как сообщается, помимо обозначения "GL5" комплекс получил также наименование "Раптор".

Сравнительная оценка КАЗТ иностранного производства

Китайские специалисты отмечают, что российский комплекс защиты танков «Арена-Э» и украинский «Заслон» способны обнаруживать противотанковые снаряды, летящие со скоростью до 1200 м/сек. В тоже время, новейший российский КАЗТ «Афганит» принимает на сопровождение боеприпасы, обладающие скоростью 1700 м/сек.

Состав КАЗТ "Афганит"

Китайским экспертам известно, что «Афганит» успешно прошел испытания в широком диапазоне температур, в разных климатических условиях и сложной электромагнитной обстановке. Данный комплекс активной защиты уверенно перехватывает широкий спектр боеприпасов вероятного противника. После срабатывания он не допускает даже поверхностных повреждений композитной брони танка Т-14 «Армата». По оценкам китайских специалистов, именно композитная броня нового российского основного боевого танка (ОБТ) позволила конструкторам снизить его массу на 15% по сравнению с М1А2 или "Меркава Мк 4".

Китайские конструкторы неоднократно проводили испытания КАЗТ «GL5», размещенного на ОБТ «Тип 85», с использованием как стандартных гранат от РПГ-7, так и осколочно-фугасных боеприпасов от реактивной системы залпового огня калибра 122 мм. Осмотр боевой машины зафиксировал незначительное поверхностное поражение лобового бронелиста башни танка со стороны подлета боеприпаса.

ОБТ НОАК Тип 85

Комплекс активной защиты «GL5» - комплектация и характеристики

КАЗТ «GL5» состоит из следующих компонентов:

четыре РЛС миллиметрового диапазона. Секторный обзор по горизонтали – 360 градусов; по вертикале – +-20 градусов. Время непрерывной работы – восемь часов;

четыре пусковых устройства для противоснарядов;

блок обработки сигналов РЛС со световой индикацией, необходимой на случай отказа пульта управления. К блоку подключают кабель питания, кабель от пульта управления, четыре кабеля от РЛС и четыре сигнальных кабеля контроля отстрела противоснарядов;

пульт управления с жидкокристаллическим экраном.

Состав КАЗТ GL5

Масса КАЗТ составляет 200 кг, что выгодно отличает ее от продукции российского и украинского ОПК, полная масса которой может достигать 910 кг. Полная масса установочного комплекта составляет 300 кг. Рабочее напряжение: 24–28 Вольт. Потребляемая мощность: 200–300 Ватт. Рабочий диапазон температур: от - 40 до + 60°С.

Как отмечается предприятием-разработчиком, в настоящее время температура и влажность окружающего воздуха серьезно влияют на работу противоснарядов. Так, при высоких температурах твердотопливные ускорители срабатывают с высокой скоростью, тогда как низкие температуры приводят к задержке пуска противоснарядов.

Опытным путем установлено, что в холодном климате комплекс активной защиты «GL5» позволяет перехватить противотанковый боеприпас на расстоянии не более 3–5 метров (по другим данным 1,5 метра) от танка. В нормальных же условиях данное расстояние увеличивается до 10 метров.

Известно, что китайские специалисты работают над увеличением дальности перехвата противотанкового боеприпаса до 20 метров. Однако по их оценкам, в условиях плотного взаимодействия пехоты и бронетехники на поле боя и этой дистанции недостаточно. По словам сотрудников «НОРИНКО», идеальным вариантом является перехват снарядов противника на дальности до 100 метров.

Размещение

Китайские конструкторы постарались создать систему с максимально простым размещением КАЗТ на бронетехнике. В частности, блоки РЛС устанавливаются (болтовое крепление) на горизонтальные площадки, приваренные к плоскостям башни.

Пусковые устройства противоснарядов рассчитаны на скоростную замену боеприпасов, размещенных в специальных контейнерах овального сечения. Известно, что верхняя и нижняя направляющие для противоснарядов оснащены сдвоенными защелками, т.е. заменить центральный пусковой контейнер возможно только после ослабления крепления сверху и снизу.

Китайские специалисты спроектировали пусковые устройства с таким расчетом, что каждый противоснаряд позволяет перехватить боеприпас в секторе 30 градусов, который подлетает к танку только в горизонтальной плоскости. Инженеры признают, что элементы крепления необходимо дорабатывать с учетом особенностей каждой модели ОБТ. Поскольку размещенные на «Тип-85» пусковые устройства перекрывают траекторию пуска дымовых и аэрозольных помех, которые являются основным пассивным средством защиты танка от противотанковых средств противника.

Активная зона КАЗТ GL5

Работакомплекса активной защиты

Следует отметить, что алгоритм работы КАЗТ написан таким образом, что для перехвата одного боеприпаса затрачивается до двух противоснарядов.

Согласно китайским специализированным изданиям, РЛС рассматриваемого комплекса обнаруживает цель и принимает ее на сопровождение в течение первых 70–90 миллисекунд. Затем в течение 10 миллисекунд передает данные на пульт управления, и еще в течение 10 миллисекунд вычислительный блок принимает решение на применение противоснаряда. С учетом периода на пуск снаряда-перехватчика общее время на перехват боеприпаса противника составляет не более 200 миллисекунд.

По словам представителей компании-разработчика КАЗТ «GL5» действует только в автоматическом режиме.

Недостатки КАЗТ «GL5»

К основному недостатку КАЗТ «GL5» можно отнести невозможность перехвата высокоскоростных танковых снарядов, гранат с тандемной боевой частью, а также противотанковых управляемых ракет, пикирующих в верхнюю полусферу башни. При решении данного вопроса китайские специалисты будут использовать гранатометы РПГ-30 с соответствующими выстрелами.

Кроме того, требуется дополнительная проработка вопроса размещения элементов рассматриваемого КАЗТ, поскольку они могут негативно влиять на функционирование других элементов ОБТ. Последнее можно проверить только в ходе опытной долговременной эксплуатации в подразделениях НОАК или в ВС иностранных государств, располагающих бронетехникой китайского производства.

К недостатку системы также относится отсутствие возможности скрытой перезарядки пусковых устройств и малый комплект размещаемых внутри башни противоснарядов – 24 ед.

Перспективы развития КАЗТ «GL5»

Согласно публикациям, дальнейшее совершенствование китайского комплекса активной защиты танков «GL5», с большой вероятностью, пойдет на следующим направлениям:

модульное размещение на основных боевых танках, БМП и БТР, а также других боевых машинах;

увеличение вертикального сектора обнаружения подлетающих противотанковых средств;

внедрение в состав комплекса дополнительных систем обнаружения;

повышение дальности обнаружения и перехвата;

увеличение поражающей способности противоснарядов;

снижение осколочного воздействия на собственную пехоту.

ОБТ "VT-4"

По данным китайских источников, рассматриваемая КАЗТ предназначена для размещения на ОБТ VT-4 (производственное обозначение МВТ-3000). Танк поставляется на экспорт. Известно, что модель принята на вооружение СВ Королевства Таиланд, а ВС Пакистана проводят испытания этих боевых машин.

По материалам изданий «Современное вооружение» (официальный печатный орган 201-го НИИ Северной оружейной промышленной группы компаний) и «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса»