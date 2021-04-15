«Война уже идет»: на границе с Россией украинские войска ждут массированного наступления Путина (The Globe and Mail, Канада)

Поскольку Россия отказывается объяснять передвижения своих войск, журналистам остается лишь гадать о мотивах и намерениях Путина. Некоторые считают, что он хочет проверить Байдена, чтобы увидеть, где проходят красные линии администрации. Другие считают, что стягивание российской войск направлено на то, чтобы повлиять на политику внутри Украины.

Когда мы идем по траншеям, укрепленным деревянными щитами, которые вырыты вдоль северо-восточной границы Украины, Валерий Вавринюк, полковник украинской пограничной службы, отмахивается от вопроса о том, означает ли сосредоточение российских войск по ту сторону границы наступление войны. "Война уже идет, - говорит он мрачным голосом. - Война началась семь лет назад".

Неровные линии траншей, дотов и заранее подготовленных танковых позиций, проходящие через коричневые крестьянские поля, напоминают о том, как много изменилось в российско-украинских отношениях с 2014 года. С тех пор, как Москва захватила и аннексировала Крым и направила войска на помощь участниками сепаратистского восстания в украинском Донбассе, расположенного чуть южнее того района, где несет службу полковник Вавринюк.

Граница, которая когда-то была небрежно отмечена несколькими знаками и таможенными постами, теперь является одним из самых укрепленных мест в Европе, разграниченным с украинской стороны новыми зубчатыми стенами, а также зеленым металлическим забором, увенчанным колючей проволокой и десятками камер наблюдения.

Но, полковник Вавринюк признает, что все это поможет лишь замедлить наступление их войск, если опосредованная война, которую Москва уже ведет руками своих марионеток против Киева, перерастет в полномасштабное вторжение. Есть все больше признаков того, что президент России Владимир Путин, по крайней мере, обдумывает такую военную эскалацию после продолжающегося на протяжении нескольких недель стягивания войск, в результате которого в нескольких минутах езды от границ Украины скопилось около 85 тысяч российских военнослужащих.

"Ближайшее место сосредоточения российских войск находится в 40 километрах отсюда", - говорит полковник Вавринюк, глядя на оттаявшие поля, на которых летом вырастет пшеница.

В последние дни напряженность на границе становится все более актуальной международной проблемой. Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) призвал Россию "положить конец этому наращиванию сил на территории Украины и вблизи нее, прекратить провокации и немедленно начать деэскалацию".

При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что именно США действуют провокационно, отправляя два военных корабля в Черное море, где они окажутся вблизи Крыма. "Мы предупреждаем США, что им будет лучше держаться подальше от Крыма и нашего Черноморского побережья. Это будет для их же блага", - заявил Рябков.

Позже в тот же день президент США Джо Байден провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Белый дом заявил, что Байден призвал Путина к деэскалации напряженности вокруг Украины и предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране "для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией".

Название пограничного форпоста "Зв'язок" означает "связь" и говорит о том, насколько близки когда-то были Украина и Россия. Деревушка была названа в честь телефонных линий, которые проходили через нее, соединяя граждан двух стран, когда обе были республиками Советского Союза.

Сегодня Зв'язок - это место разъединения, отчуждения с зеленым металлическим бордюром, зигзагами огибающим деревянные дома. Два десятка людей, живущих здесь, зачастую бывает меньше, чем пограничников, нервно просматривающих окружающую территорию в поисках признаков активности противника. Хотя многие в украинской столице Киеве (находящемся в 500 километрах к западу) пренебрежительно относятся к вероятности более масштабной войны, настроение в этом населенном пункте, который может внезапно стать линией фронта, по понятным причинам более тревожное.

Во время поездки на границу, организованную Государственной пограничной службой Украины, корреспонденту газеты "Глоуб энд Мейл" (The Globe and Mail) предложили пообщаться с рядовыми солдатами, которые составляют первую линию обороны страны.

Один молодой солдат в маске на вопрос о том, испытывает ли он тревогу в связи с войной, просто тяжело вздохнул и долго искал слова, после чего в разговор вмешался его командир.

"Как житель Украины он, конечно же, беспокоится, потому что у него здесь есть родственники и семья", - сказал подполковник Сергей Макаров.

"Вы слышали о стене, - вмешивается в разговор полковник Вавринюк, имея в виду то, как украинские СМИ называют металлический забор на границе. - Настоящая стена - это не тот забор, а эти парни".

Это бравада, призванная поднять боевой дух солдат, которые находятся совсем рядом, в пределах слышимости.

В более частных беседах полковник Вавринюк признает, что пограничники (по его словам, вдоль восточной границы у него в подчинении их "несколько тысяч") знают, что они находятся здесь только для того, чтобы удерживать линию обороны до тех пор, пока не придут регулярные войска Украины. То есть, если она не будет уже задействована в другом месте.

Украинская армия занимает по величине третье место в Европе и на действительной военной службе состоят 200 тысяч военнослужащих. Но она испытывает нехватку кадров после семи лет боевых действий с участием подразделений и небольших частей на Донбассе, который с 2014 года находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Россия, имеющая постоянную армию численностью чуть более миллиона военнослужащих, сосредотачивает войска и на юге Украины, на оккупированном Крымском полуострове. Российские войска также дислоцированы у западных границ Украины, в Приднестровье, непризнанной республике, отколовшейся от Молдавии. У северной границы Украины, в Белоруссии, также дислоцированы российские войска.

Опасения по поводу того, что Путин может отдать приказ о новом наступлении на Украину, резко усилились на этой неделе, когда российская делегация не приняла участия в экстренном заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоящей из 57 стран, где Украина и ее союзники надеялись получить объяснение перемещений российских войск. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что украинская сторона сделала запрос на проведение телефонного разговора с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации, но ответа не получила.

Поскольку Россия отказывается объяснять передвижения своих войск, политическим обозревателями остается лишь гадать о мотивах и намерениях Путина. Некоторые считают, что он хочет проверить Байдена, чтобы увидеть, где проходят красные линии новой администрации (одновременно то же самое делает Китай в отношении Тайваня). Другие считают, что стягивание российской войск направлено на то, чтобы повлиять на политику внутри Украины, где недавно по распоряжению Зеленского были закрыты три русскоязычных телеканала, и введены санкции против их владельца Виктора Медведчука, олигарха, который является личным другом Владимира Путина.

У Путина есть свои проблемы внутри страны, в том числе один из самых высоких в мире показателей смертности на душу населения от пандемии covid-19, а также протесты по поводу ареста оппозиционера Алексея Навального в январе. Но Сергей Марков, московский политолог и временами советник Кремля, отрицает, что в этом кризисе виновата Москва. Он заявил, что Россия лишь предпринимает действия в ответ на провокации со стороны Украины и администрации Байдена.

Сергей Марков обвинил Белый дом и особенно госсекретаря Энтони Блинкена (Anthony Blinken) в том, что они подталкивают Украину к более конфронтационному подходу в отношении России, в рамках которого в последние недели звучали призывы Зеленского ускорить процесс вступления Украины в военный альянс НАТО.

"Во-первых, Блинкен, а также Байден хотят показать Путину, что они действительно сильные парни", - заявил Марков СМС-переписке с изданием "Глоуб энд Мейл". По его словам, общественность России требует, чтобы Путин предпринимал ответные действия во всех случаях нападения Украины на русскоязычных жителей районов Донбасса, контролируемых сепаратистами.

В интервью газете "Глоуб энд Мейл" главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что заявления, подобные высказываниям Маркова, являются частью пропагандистского наступления, которое Россия уже ведет против Украины. По его словам, реальная проблема заключается в отказе России признать, что Украина теперь является полностью независимой страной, способной принимать внешнеполитические решения, включая ее стремление вступить в НАТО.

По мнению Руслана Хомчака, со стратегической точки зрения количество российских войск в приграничных районах недостаточно для полномасштабного вторжения. Но его войска готовятся к целому ряду сценариев, включая возможность того, что Путин отдаст приказ провести какую-то операцию по захвату контроля над Северо-Крымским каналом, который находится в 90 километрах к северу от нынешней границы.

Россия, захватившая и аннексировавшая Крым после прозападной революции в Киеве, с тех пор всячески пытается обеспечить эту территорию водой. В ответ на аннексию Украина перекрыла канал, построенный в советские времена, который снабжает полуостров 90% пресной воды.

"Я считаю, что вода не является реальной проблемой или реальным поводом для войны, но Россия может использовать вопрос обеспечения водой в качестве предлога, - сказал генерал-полковник Хомчак, выступая в Киеве в здании Министерства обороны советской постройки. - Проблемы с водой существуют во многих странах мира, и они решают их без вторжения".

Генерал-полковник Хомчак заявил, что наиболее вероятным сценарием остается эскалация на Донбассе, поскольку Россия может заявить (как это было в 2014 году), что любое новое наступление осуществляется "сепаратистами" без ее непосредственного контроля. "В этих районах Россия может подтянуть свои войска, просто снять с них погоны и заявить, что "наших солдат там нет"".

В 2021 году, после относительного затишья на протяжении последних шести месяцев 2020 года, боевые действия вспыхнули вновь, и с начала года погибло как минимум 30 украинских военнослужащих. По словам генерал-полковника Хомчака, эта эскалация, скорее всего, была попыткой оказать давление на украинскую сторону, чтобы она выполнила условия соглашения о прекращении огня 2015 года, известного как Минские соглашения.

Эти соглашения, которые были заключены в основном на условиях России, поскольку Украина столкнулась с угрозой потери других территорий, предусматривают реинтеграцию Донецкой и Луганской областей в состав Украины с предоставлением им особого автономного статуса, который позволил бы им накладывать вето на государственные политические решения, такие как решение о вступлении в НАТО. На Украине эти условия всегда были непопулярны, и сменявшие друг друга правительства не спешили их выполнять, что, по мнению российских аналитиков, способствовало возникновению нынешнего кризиса.

"В последние годы мы наблюдаем четкое соответствие между количеством обстрелов и давлением на наших высоких политических чиновников, чтобы заставить их принимать определенные решения, - сказал генерал-полковник Хомчак. - Вообще говоря, главная цель Российской Федерации состоит в том, чтобы не упустить Украину из сферы своего влияния. Сегодня некоторые видные кремлевские лидеры не могут смириться с тем, что Советский Союз распался, а новые независимые государства могут решать свои дела самостоятельно".

А на границе в деревне Звязок полковник Вавринюк говорит, что его войска следят не только за крупными перемещениями российских войск, но и за менее масштабными попытками пересечь границу. Тайно перешедшие границу агенты противника важную роль в разжигании сепаратистских настроений в городах Донецкой и Луганской областей в 2014 году, которые с тех пор объявили себя независимыми "народными республиками".

Аналогичная попытка В Харькове (втором по величине городе Украины, расположенном всего в 40 километрах от границы в Звязке) аналогичная попытка провалилась, но только после ряда столкновений между пророссийскими и проукраинскими группировками. В центре города над зданием областной администрации был ненадолго поднят флаг Российской Федерации.

Харьковчане говорят, что наращивание российской военной мощи вызывает опасения по поводу возможности повторения событий 2014 года. "Люди в городе встревожены, - говорит Наталья Слюсарь, местный предприниматель. - Есть опасения, что обстановка будет более нестабильной".

Но, по словам Натальи, за последние семь лет пророссийские настроения в Харькове ослабли, поскольку жители увидели, что в результате событий 2014 года ДНР и ЛНР остались экономически и политически изолированными, в дополнение к почти постоянным боевым действиям. По оценкам харьковского политолога Михаила Камчатного, если семь лет назад пророссийски настроенной была треть харьковчан, то сегодня этот показатель приближается снизился почти до 15%.

Полковник Вавринюк говорит, что его осознают возможность того, что Россия вновь попытается послать через границу провокаторов в такие города, как Харьков. По его словам, пограничники также знают, что российские войска могут попытаться спровоцировать их на чрезмерные действия в ответ на незначительную провокацию (как, например, в случае, когда в середине марта российский военный вертолет ненадолго пересек воздушное пространство Украины), с тем, чтобы оправдать заранее запланированное вторжение.

Одним из политиков, которому кажется, что все это он уже видел раньше, является Михаил Саакашвили. В 2008 году он был президентом Грузии, когда вспыхнули боевые действия в Южной Осетии и у ее границ, в регионе Грузии, который, как и Донбасс, находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Тогда Грузия, как сейчас Украина, официально предпринимала активные шаги, чтобы вступить в НАТО.

Летом 2008 года, после продолжавшегося несколько недель стягивания российских войск к границе с Грузией (под видом проведения военных учений) войска Южной Осетии начали обстрел грузинской территории. Михаил Саакашвили приказал грузинской армии войти в контролируемый сепаратистами регион, спровоцировав 12-дневную войну, в ходе которой российские войска отвоевали Южную Осетию, а затем продвинулись вглубь грузинской территории, после чего при посредничестве Франции было введено перемирие. После этого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, еще одного сепаратистского региона Грузии.

Михаил Саакашвили сейчас находится в Киеве и консультирует Зеленского по вопросам преодоления нынешнего кризиса. По его словам, он видит "значительное сходство" между наращиванием российских сил перед войной 2008 года и тем, что происходит сейчас вдоль российско-украинской границы.

"Пока мы наблюдаем все признаки подготовки к войне", - сказал Михаил Саакашвили в телефонном интервью. По его словам, он считает, что, усиливая конфронтацию, Путин проверяет новую администрацию США, чтобы увидеть, как Белый дом отреагирует на его действия.

"Россия всегда повышает ставки, зная, что Запад не последует ее примеру, - сказал Саакашвили. - Я не уверен, что Байден готов к конкретным военным мерам - а Путина не остановит ничто, кроме военного контакта".

Марк Маккиннон (Mark MacKinnon)