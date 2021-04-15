Масштабное военное учение завершилось в Приморье

Владивосток. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военное учение, в котором было задействовано 4 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники, завершилось в Приморском крае, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.

"Основные действия состоялись на полигоне Сергеевский в Приморском крае. В общей сложности было задействовано порядка 4 тыс. военнослужащих, мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также группы усиления из числа подразделений инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и ВДВ", - говорится в сообщении.

Учение проходило в рамках контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

На полигон вышло около 500 единиц военной и специальной техники. Военнослужащие вели боевую стрельбу из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР - 82А, самоходных гаубиц "Мста-С" и "Гиацинт-С", реактивных систем залпового огня, минометных комплексов, а также из стрелкового оружия и гранатометов.

В учебном бою сошлись подразделения мотострелковой дивизии и отдельного соединения, первые выступали в качестве атакующих, вторые оборонялись.

В ходе учения были отработаны "танковая карусель", высадка десанта в тыл противника, а также ведение маневренной обороны, действия обходящих отрядов и осуществление контрударов силами мотострелкового соединения.