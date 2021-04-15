Британия вслед за США намерена вывести войска из Афганистана

Великобритания выведет почти весь свой военный контингент из Афганистана, сообщает 14 апреля газета The Times.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден принял решение вывести весь контингент из 2,5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана.

По данным издания, в настоящий момент в Афганистане остаются 750 британских военных. Отмечается, что их могут ждать трудности без поддержки американцев, поскольку они используют базы и инфраструктуру Соединенных Штатов.

Кроме того, Великобритания может передать афганским властям контроль над своей академией в Кабуле, где английские специалисты тренируют местных солдат.

В феврале 2020 года в Катаре представители США и радикального движения «Талибан» (запрещено в России) подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.