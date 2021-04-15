РЛС "Резонанс-Н" заступит на боевое дежурство на Новой Земле не позднее июня

Еще две РЛС заступят на боевое дежурство в Арктике до конца 2021 года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения гиперзвуковых целей "Резонанс-Н" заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля не позднее июня 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-исследовательского центра (НИЦ) "Резонанс" Александр Шрамченко.

"Третья станция "Резонанс-Н" будет поставлена на боевое дежурство на Новой Земле в мае-июне текущего года", - сказал он.

По его словам, это произойдет благодаря тому, что "усилиями командования ПВО Воздушно-космических сил РФ и руководства НИЦ "Резонанс" РЛС "Резонанс-Н" на Новой Земле введена в штат радиотехнических войск 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота".

Кроме того, продолжил Шрамченко, этому послужили завершившийся подбор личного состава боевого расчета станции и помощь специалистов НИЦ "Резонанс" в его подготовке к заступлению на боевое дежурство.

Боевое дежурство в Арктике

Четвертая и пятая РЛС обнаружения гиперзвуковых целей "Резонанс-Н" будут поставлены на боевое дежурство в Арктике до конца 2021 года, рассказал Шрамченко.

"К концу текущего года планируется ввод в строй еще двух РЛС "Резонанс-Н" в арктической зоне - в Гремихе и в Заполярном", - сказал он.

Шрамченко особо отметил, что развернутая в Заполярном в 30 км от российско-норвежской границы станция "позволит обеспечить круглосуточный контроль воздушного пространства над северными территориями Норвегии и Финляндии".

Первая и вторая станции этого типа уже несколько лет успешно несут боевое дежурство в районах населенных пунктов Шойна (полуостров Канин Нос) и Индига (400 км восточнее). Третья в конце 2019 года была развернута на Новой Земле, в ближайшее время она заступит на боевое дежурство.

РЛС "Резонанс-Н" работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - на дальности до 1200 км, по высоте - до 100 км.