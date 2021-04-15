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Интерфакс-АВН

27 демократов Сената призвали Байдена вернуться к ядерной сделке с Ираном

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Вашингтон 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Двадцать семь демократов Сената США поддерживают усилия президента США Джо Байдена по возвращению к ядерной сделке с Ираном.

"Одним из ваших ранних неотложных приоритетов национальной безопасности должно быть возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) для устранения угрозы, исходящей от ядерной программы Ирана", - написали демократы Сената во главе с сенаторами Тимом Кейном (штат Вирджиния) и Крисом Мерфи (штат Коннектикут).

"Мы решительно поддерживаем возвращение к СВПД и использование подхода "соблюдение за соблюдение" в качестве отправной точки для перезагрузки отношений США с Ираном. Если Иран будет готов вернуться к соблюдению ограничений, установленных СВПД, Соединенные Штаты должны быть готовы присоединиться к сделке и предоставить облегчение санкций, требуемое в соответствии с соглашением", - написали демократы.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций.

Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.

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Страны
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
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