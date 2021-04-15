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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ сообщили о совершенствовании средств борьбы с создаваемыми за рубежом беспилотниками

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Турецкий беспилотник "Байрактар"
Турецкий беспилотник "Байрактар".
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ следит за созданием военных беспилотников за рубежом и совершенствует способы борьбы с ними, сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин, отвечая на вопрос о турецких ударных беспилотниках "Байрактар"

"Мы в курсе современных тенденций развития зарубежного роботизированного оружия, совершенствуем свои способы противодействия ему", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"Современные БпЛА (беспилотные летательные аппараты) военного назначения действительно являются эффективным средством, способным не только вести радиоэлектронную и оптико-электронную разведку, находить и "подсвечивать" цели для поражения, но и самостоятельно применять ракетное вооружение", - сказал Ласточкин.

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Ласточкин Юрий
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