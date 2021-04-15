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Интерфакс-АВН

КНДР в этом году может возобновить ядерные испытания, полагает разведка США

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Ядерный объект в КНДР
Ядерный объект в КНДР.
Источник изображения: rusvesna.su

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в течение этого года может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности, чтобы оказать давление на США, говорится в докладе Нацразведки США.

"Ким, возможно, рассматривает вариант с возобновлением испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, чтобы заставить США проводить с ним переговоры на выгодных КНДР условиях", - отмечается в ежегодном докладе об угрозах в мире.

В нем говорится, что КНДР "продолжает совершенствовать возможности армии и в сферах, не имеющих отношение к ядерному оружию".

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КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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