КНДР в этом году может возобновить ядерные испытания, полагает разведка США

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в течение этого года может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности, чтобы оказать давление на США, говорится в докладе Нацразведки США.

"Ким, возможно, рассматривает вариант с возобновлением испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, чтобы заставить США проводить с ним переговоры на выгодных КНДР условиях", - отмечается в ежегодном докладе об угрозах в мире.

В нем говорится, что КНДР "продолжает совершенствовать возможности армии и в сферах, не имеющих отношение к ядерному оружию".