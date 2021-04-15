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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ создаст новую систему радиоэлектронной борьбы

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Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы
Тактико-специальные занятия с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В задачи войск РЭБ вошло противодействие в сфере информационно-телекоммуникационного пространства

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные планируют создать новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет включать наземный и воздушный компоненты.

"Министерством обороны России подготовлен документ, определяющий стратегию строительства и совершенствования системы РЭБ Российской Федерации на очередной период. В основу его разработки легли результаты детального анализа мировых тенденций развития радиоэлектронных систем и средств вооружения и военной техники ведущих зарубежных стран", - сказал в интервью ведомственной газете "Красная звезда" начальник войск РЭБ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

"Практическая реализация всего комплекса мероприятий, обозначенных в подготовленном к принятию документе, приведёт к существенному увеличению вклада войск радиоэлектронной борьбы в завоевание превосходства в управлении войсками (силами) и применении оружия. Это позволит создать наземно-воздушную систему РЭБ, способную парировать имеющееся технологическое преимущество ведущих зарубежных стран в информационно-телекоммуникационном пространстве", - заявил Ласточкин.

"Появление новой области противоборства - информационно-телекоммуникационного пространства - значительно расширяет спектр задач войск РЭБ и ставит способы их применения в ряд важнейших мероприятий противодействию замыслам вероятного противника как в мирное, так и в военное время, приближая эффект применения перспективных средств РЭБ к результативности высокоточного огневого поражения", - сказал он.

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Ласточкин Юрий
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