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Российская газета

Сергей Шойгу объяснил, почему армии устроили внезапную проверку

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Источник изображения: rg.ru

Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.


По его оценке, в целом обстановка в этом регионе остается сложной. Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру. Шойгу отметил, что такая деятельность характерна не только для Арктического региона. Он напомнил, что за последние три года натовцы нарастили военную активность у российских границ. В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской.

Ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. А нынешней весной объединенные вооруженные силы альянса начали самое масштабное за последние 30 лет учение "Дефендер Юрой - 2021".

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - рассказал Шойгу. По его словам, всего рядом с нашей территорией будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и техники, в том числе стратегической авиации.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры, - рассказал министр. - В рамках контрольных занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач".

Шойгу считает, что войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны.

Сейчас эти объединения и соединения задействованы в учениях. Планируется, что проверка в войсках завершится через две недели.


Юрий Гаврилов

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