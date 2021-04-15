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ТАСС

Российские и сирийские военные начали совместную подготовку к АрМИ-2021 в Латакии

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Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото
Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Они отработали упражнения в стрельбе

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 14 апреля. /ТАСС/. Российские военные полицейские и военнослужащие сирийской армии провели первую совместную тренировку на полигоне Шкайфат в провинции Латакия, где отработали упражнения в стрельбе для участия в Армейских международных играх - 2021. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника штаба, начальник отдела военной полиции группировки войск сил РФ в Сирии Виктор Зайцев.

"Мы находимся на полигоне и не прекращаем совершенствовать свои навыки и умения даже в период выполнения специальных задач. В данный момент мы выполняем отработку этапа "Огневой рубеж", где совершенствуются навыки практической стрельбы из стрелкового оружия, элементы прицеливания и точного поражения цели. При этом мы осуществляем обмен опытом проведения данного этапа с военнослужащими Сирийской Арабской Республики, показываем на практике порядок отработки элементов тактической стрельбы. Мы надеемся, что они в будущем также примут участие в АрМИ, в наших этапах конкурса "Страж порядка", - сказал Зайцев.

Он отметил, что в составе группы российских военных полицейских в тренировке участвовали неоднократные призеры Армейских международных игр, которые также будут принимать участие в АрМИ-2021.

"Стрельба ведется из стрелкового оружия (пистолета Макарова, автомата Калашникова) по двум рубежам. Первый рубеж - пистолет Макарова. Второй - дальние рубежи на расстоянии 70 и 120 м. Это автоматные цели", - рассказал тренер, заместитель военного коменданта авиабазы Хмеймим Андрей Ховятский.

Он уточнил, что на АрМИ это упражнение используется с 2017 года. "Сейчас усложняется процесс, работаем в паре, переходим на более высокий уровень совершенствования огневой выучки наших военнослужащих", - отметил Ховятский.

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