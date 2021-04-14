Ныряющий патрульный BOSS: российская оружейная новинка идет на экспорт

В КБ "Рубин" разработали первый российский погружной патрульный корабль "Страж", ориентированный на экспорт. Его можно использовать как для охраны, так и в качестве спасательного или исследовательского судна. На экспорт корабль пойдет под брендом BOSS.

Многофункциональность - ключевая характеристика современного российского вооружения, идущего на экспорт. Новая разработка "Страж" сочетает в себе возможности надводного корабля и подводной лодки. Корабль может скрыто наблюдать за нарушителями из-под воды. Плохая погода для него тоже не помеха. Как подводная лодка судно, например, можно использовать для изучения шельфа и для выполнения других задач, сообщает пресс-служба компании-разработчика, КБ "Рубин".

Первая модификация этого судна предназначена для иностранных заказчиков. Поставки будут производиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), что означает "пограничный и морской подводный сторожевой корабль". Разработчики ориентировались на успешные серийные образцы, которые показали себя с коммерческой стороны.

Идея гибридного судна, которое может выполнять задачи как в подводном, так и в надводном положении, не нова. "Страж" напоминает субмарины советского проекта 613. Это была самая массовая серия подводного флота СССР, которая покупали иностранные государства. В середине прошлого века в СССР также разрабатывали погружающийся ракетный корабль (проект 1231). Он должен был объединить скрытность подлодки и огневую мощь надводного боевого корабля. Но проект так и не был реализован, напоминает RT.

Заявленное водоизмещение "Стража" – около 1000 тонн. Длина – до 70 метров, экипаж – до 42 человек. На корабле располагаются лодки для досмотра и беспилотник. По желанию заказчика на судно могут быть установлены торпеды, артиллерийская установка и управляемые ракеты.

Разработчики уточнили, что "Страж", он же BOSS, прежде всего, будет интересен не самым богатым странам. Это значит, что его цена будет доступной, что позволит этому вооружению закрепиться на внешних рынках.

Военные аналитики, впрочем, указывают, что о проекте пока известно не так много, чтобы можно было говорить о его перспективах. Но суда такого класса вполне могут пригодиться и российскому военно-морскому флоту.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik