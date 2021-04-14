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ТАСС

Ударный беспилотник "Охотник" начнут поставлять в ВС РФ в 2024 году

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Первый зампредседателя коллегии ВПК Андрей Ельчанинов подчеркнул, что в ближайшей перспективе будет реализована возможность управления из кабины Су-57 несколькими беспилотниками

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Поставки в войска тяжелого беспилотного ударного комплекса "Охотник" планируется начать в 2024 году. Об этом сообщил первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов.

"Планируется поставки "Охотника" в войска начать уже в 2024 году", - сказал Ельчанинов в интервью "Российской газете".

Он напомнил, что беспилотники способны действовать под управлением летчика, пилотирующего авиационный комплекс Су-57. "Эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков", - отметил Ельчанинов.

Он подчеркнул, что "в ближайшей перспективе будет реализована возможность управления из кабины Су-57 несколькими беспилотниками "Охотник". "Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами. Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем - совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение", - пояснил первый зампредседателя коллегии ВПК.

"В дальнейшем планируется, что при совместном применении беспилотник "Охотник" под управлением ведущего пилотируемого аппарата будет решать любые задачи по воздушным и наземным целям. В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России", - заключил он.

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