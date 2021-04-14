Сенаторы обсудили аспекты защиты граждан и объектов от несущих опасность БПЛА

Во вторник, 13 апреля, сенаторы из комитета Совета Федерации по обороне и безопасности обсудили вопросы, связанные с государственным регулированием проблем безопасности при использовании беспилотных воздушных судов и защитой граждан и территорий в случае их применения.

Открывая совещание, председатель комитета Виктор Бондарев отметил, что развитие технических решений позволяет постоянно увеличивать направления и возможности применения таких аппаратов. "Беспилотные средства обеспечивают не только интересы государственного или коммерческого развития, - отметил сенатор. - По оценкам экспертов, ущерб от совершенных в сентябре 2019 года беспилотных воздушных атак на два нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии оценивается в размере около 2 миллиардов долларов США". Нарастание угроз совершения противоправных действий с применением беспилотников, в том числе террористической направленности, по мнению сенатора, требует построения в России системы защиты граждан и территорий.

Бондарев напомнил коллегам, что подобные вопросы они неоднократно рассматривали в течение последних двух лет. Разговор на эту тему шел, в частности, на парламентских слушаниях, совещании и выездном заседании комитета по обороне и безопасности . Поэтому Виктор Бондарев считает, что надо быстрее урегулировать данную проблему.

Свое мнение по этому вопросу также высказали заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрий Степанко, заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта Алексей Новгородов и начальник управления артиллерийского вооружения Департамента техники и вооружения Нацгвардии Вячеслав Селиванов.

Участники совещания сошлись в мнении, что необходимо надежно защитить от последствий незаконного использования беспилотных воздушных судов места массового пребывания людей, организации оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объекты жизнеобеспечения людей, транспортной инфраструктуры, а также другие критически важные и потенциально опасные сооружения.

Напомним, что по действующему законодательству МВД , СВР, ФСБ, ФСО России, а также Росгвардия и Федеральная служба исполнения наказаний имеют право подавлять сигналы дистанционного управления беспилотниками, повреждать и даже уничтожать их в в воздушном пространстве. А Вооруженным силам разрешено применять против беспилотников оружие и боевую технику. Но при одном важном условии - силовики должны иметь достоверную информацию о возможном использовании таких аппаратов в террористических целях, при угрозе гибели людей либо наступлении экологической катастрофы.

Вместе с тем, постоянно идут разговоры о необходимости более эффективного противодействия беспилотникам. Эксперты, в частности, полагают, что совершенствования требует организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в случае принуждения опасных беспилотников к посадке с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности с такой точкой зрения в целом согласны. Поэтому сенаторы приняли за основу проект решения, которое предусматривает поддержку деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на разработку и создание перспективных средств поражения беспилотников, радиолокационных устройств для обнаружения и сопровождения малоразмерных и низкоскоростных воздушных целей. Также одобрены инициативы, связанные с разработкой и опытным производством специальных технических средств и систем противодействия беспилотным воздушным судам.

В течение десяти дней члены Комитета по обороне и безопасности планируют доработать проект рекомендаций органам власти с учетом прозвучавших на совещании предложений.

Также сенаторы рассмотрели и рекомендовали Совету Федерации одобрить два важных документа. Первый вносит изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Речь идет о предоставлении детям действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии со служебным стажем 20 и более лет преимущественного права зачисления в ведомственные вузы при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Напомним, что аналогичная норма уже действует в России в отношении детей военнослужащих и отставников. Сыновей и дочерей прослуживших 20 лет военных при определенных условиях принимают в ведомственные вузы в первочередном порядке.

Второй законопроект вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Эти поправки усиливают ответственность водителей за нарушение правил движения через железнодорожные пути. "Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд при приближающемся поезде (локомотиве, дрезине) сопоставим по степени тяжести с такими противоправными действиями, как пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде. Теперь все перечисленные правонарушения объединены в одну часть статьи КоАП и будут караться штрафом в размере 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи, как это было закреплено в прежней редакции соответствующей статьи Кодекса", - объяснили в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

Юрий Гаврилов