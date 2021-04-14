Новейший транспортный самолет Ил-114 может стать военным

Продолжительность полета Ил-114 превышает восемь часов, сообщил первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новейший отечественный турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал российских военных. Об этом сообщил во вторник в интервью "Российской газете" первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

"Интерес со стороны военных уже есть. Он обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета", - заявил Ельчанинов.

По его мнению, продолжительность полета Ил-114, которая превышает восемь часов, стала главной особенностью самолета, заинтересовавшей Минобороны. "Это необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения. Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика", - уточнил зампредседателя коллегии ВПК.

Турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 совершил свой первый полет в декабре прошлого года. На данный момент авиационный комплекс позиционируется как ближнемагистральный турбовинтовой пассажирский самолет для местных авиалиний. Может эксплуатироваться с небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. Получение воздушным судном сертификата типа ожидается в 2022 году, а начало поставок серийных машин предварительно запланировано на 2023 год.