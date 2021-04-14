Войти
ТАСС

Новейший транспортный самолет Ил-114 может стать военным

449
0
+2
Самолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300.
Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

Продолжительность полета Ил-114 превышает восемь часов, сообщил первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новейший отечественный турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал российских военных. Об этом сообщил во вторник в интервью "Российской газете" первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

"Интерес со стороны военных уже есть. Он обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета", - заявил Ельчанинов.

По его мнению, продолжительность полета Ил-114, которая превышает восемь часов, стала главной особенностью самолета, заинтересовавшей Минобороны. "Это необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения. Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика", - уточнил зампредседателя коллегии ВПК.

Турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 совершил свой первый полет в декабре прошлого года. На данный момент авиационный комплекс позиционируется как ближнемагистральный турбовинтовой пассажирский самолет для местных авиалиний. Может эксплуатироваться с небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. Получение воздушным судном сертификата типа ожидается в 2022 году, а начало поставок серийных машин предварительно запланировано на 2023 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Компании
ВПК РФ
Похожие новости
08.04.2021
Вице-премьеру Юрию Борисову представили второй опытный образец пассажирского самолета Ил-114-300
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
11.08.2017
Украина продаст оружие СССР без России
15.03.2017
Игра на вылет
14.03.2017
Безоткатная модель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной