Универсальный десант: российские вертолетоносцы усилят ВМФ в 2028 году

На новейших кораблях будут базироваться также беспилотники разного класса

Строительство первого универсального десантного корабля (УДК) «Иван Рогов» проекта 23900 завершится в 2028 году. Отличие этого проекта от других аналогичного класса — интегрированный пункт управления беспилотниками. Это означает, что российский вертолетоносец сможет управлять дронами, запущенными с берега или с других кораблей. Их также оснастят сверхдальними системами связи, АСУ и другим штабным оборудованием.

Магистральным курсом

По плану (есть в распоряжении «Известий») работы по головному кораблю проекта 23900 «Иван Рогов» должны завершиться в 2028-м году. По словам источников издания в военном ведомстве, к этому сроку предусматривается также формирование авиационной группы. В ее состав войдут боевые и транспортные вертолеты, а также отдельная линейка беспилотников, в том числе плавающие и подводные дроны.

Отличие УДК проекта 23900 от других кораблей аналогичного класса — интегрированный пункт управления БЛА. Это означает, что вертолетоносец сможет управлять беспилотниками, запущенными с берега или с других кораблей.

Головной УДК этой серии «Иван Рогов» был заложен 20 июля прошлого года. Закладную доску установил президент Владимир Путин. Тогда глава государства отметил, что новейшие корабли оснастят передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Он подчеркнул, что такие УДК ощутимо укрепят боевой потенциал всего ВМФ России и повысят его стратегические возможности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— Корабли проекта 23900 — крупные и многофункциональные. Их водоизмещение порядка 40 тыс. т, по сути это легкие авианосцы, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Это будет мощное обновление флота, которое выведет его возможности на новый уровень. Вертолетоносцы позволят проводить как силовые и десантные операции, так и миротворческие миссии в любом регионе мира. Корабль может высадить катерами и вертолетами морских пехотинцев, которые обустроят полевой лагерь и получат вертолетную поддержку. Это довольно значимый для нас проект.

Сегодня США развивают свой флот в сторону роботизации, Россия следует тем же курсом, сообщил «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— Американцы предсказывают, что в перспективе флот весь будет завязан на робототехнику, и она будет первой принимать на себя удары, вести разведку, обнаруживать угрозы под водой и в воздухе, — пояснил он. — У них уже есть облачное военное хранилище, которое им делает Microsoft, проведено много экспериментов. Но пока нет полной уверенности, как должна выглядеть новая система. Хотя опыт показывает, что они идут верным путем. Тем же путем идет и Россия. Роботизированные системы должны будут обеспечивать противоминную, противолодочную защиту, вести разведку и радиоэлектронную борьбу. В перспективе, пока будут строиться корабли проекта 23900, станут появляться новые технологии, так что надо быть готовыми модернизироваться на ходу.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» сообщали, что возможности кораблей проекта 23900 не ограничатся транспортировкой вертолётов и морских пехотинцев. На них будет установлено всё необходимое оборудование для боевого управления группировками: морскими, наземными и воздушными. Вертолетоносцы оборудуют сверхдальними системами связи, АСУ и другим штабным оборудованием. На борту УДК смонтируют специальные кабины с компьютерными терминалами и рабочими местами.

Не вертолетом единым

УДК таких размеров сможет нести разнообразную авиагруппу из пилотируемых и беспилотных аппаратов. Ожидается, что её основу составят 15–20 морских вертолётов.

Специально для подобных кораблей был разработан вертолёт огневой поддержки Ка-52К «Катран». По сравнению с сухопутным вариантом на нем улучшили антикоррозионную обработку фюзеляжа и двигателя. Лопасти и плоскости сделаны складными, чтобы обеспечить базирование во внутреннем ангаре. Шасси усилено, чтобы выдерживать посадку на палубу в условиях качки.

Двухместная боевая машина может применять большой арсенал неуправляемого оружия и противотанковые ракеты «Вихрь-1» с дальностью в 10 км. В перспективе возможно её оснащение и более мощными управляемыми боеприпасами, которые уже испытываются на его сухопутных аппаратах.

Вертолет Ка-52К Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Лузик

С 2017 года Ка-52К поставляются в Египет. Страна заказала 46 «Катранов» для комплектования авиагрупп двух своих УДК типа «Мистраль».

Для переброски на берег морской пехоты в составе авиагруппы применят транспортно-боевые Ка-29. Каждый из них может перевезти до 16 военнослужащих с полной экипировкой.

Возможно также базирование на новых УДК вертолётов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31Р. Они способны обнаруживать воздушные и наземные цели за сотни километров от корабля и вовремя предупреждать об их приближении.

С фрегатов российского флота уже проводили успешные эксперименты по запуску и затем возращению на борт небольших разведывательных беспилотников «Орлан-10». С их помощью корабли не только ведут разведку, но и корректируют артогонь по наземным целям. Подобные аппараты можно будет использовать и с нового УДК. Уже поступают на вооружение небольшие корабельные БЛА вертолётного типа, способные взлетать и садиться на палубу.

Последние десятилетия у России не было ни одного УДК. Свои вертолетоносцы — противолодочные крейсеры «Москва» и «Ленинград» проекта 1123 «Кондор» — были на вооружении во времена СССР, однако в 1990-е их продали в Индию на металлолом. Вертолеты могли располагаться и на борту тяжелых авианесущих крейсеров «Минск», «Киев», «Новороссийск» и «Баку» проекта 1143 «Кречет», а также «Адмирал Кузнецов». Но все они, кроме последнего, также были выведены из состава флота после распада Советского Союза.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и вертолет Ка-29 Вооруженных сил РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Лузик

В постсоветские годы вопрос о строительстве вертолетоносцев даже не ставился. Считалось, что они нужны для действий у далеких берегов, которых принятая тогда военная доктрина не предполагала. Позднее опыт военных конфликтов в разных регионах мира показал, что без кораблей, способных принять на борт морпехов, технику и вертолеты, в современном мире не обойтись.

Первые попытки получить в состав ВМФ вертолетоносцы были предприняты в начале прошлого десятилетия. В 2011 году Минобороны заказало у Франции четыре корабля типа «Мистраль». По условиям соглашения между Парижем и Москвой Франция обязалась произвести два вертолетоносца. Еще два корабля должны были построить на российских заводах. Набор экипажей для первых двух УДК данного типа начался осенью 2013 года. После укомплектования команды прошли первоначальную подготовку в Санкт-Петербурге, а затем отправились во Францию, чтобы ознакомиться с устройством вертолетоносцев.

Группа из 400 членов экипажа прибыла в Сен-Назер в июне 2014 года на борту учебного корабля «Смольный». В сентябре и октябре один из построенных вертолетоносцев дважды выходил в море на 10 суток с российской командой на борту. Однако в 2015-м, когда наши экипажи уже осваивали «Мистрали» в море, президент Франции Франсуа Олланд отказался передавать корабли, мотивируя это наложенными на Россию санкциями. В 2016-м Париж продал вертолетоносцы Египту, где они сейчас несут службу под названиями «Анвар Садат» и «Гамаль Абдер Насер». Впоследствии египетское правительство инициировало переговоры с Москвой о закупке российского вооружения и оборудования для «Мистралей», а также о поставках партии вертолетов Ка-52.

Роман Крецул