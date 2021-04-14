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Интерфакс-АВН

Патрушев проведет 14 апреля в Крыму совещание по вопросам нацбезопасности

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в среду в Севастополе совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Н.Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Крымском полуострове", - отмечается в сообщении.

"Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений", - сообщили в Совбезе.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств, сказали в СБ РФ.

Ранее США и европейские страны выразили обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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