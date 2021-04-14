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Российская газета

Завершены испытания пистолета "Аспид"

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Источник изображения: Ростех

ЦНИИТОЧМАШ завершил приемочные испытания спортивного самозарядного пистолета РГ-120 "Аспид".

- Характеристики надежности нового оружия в четыре раза превысили требования технического задания, - рассказали в корпорации Ростех. При интенсивной стрельбе число задержек на 8000 выстрелов не превысило 5.

На тестах были проверены правильность сборки, безопасность и прочность механизмов запирания, работа автоматики при температуре -30 градусов, точность и кучность стрельбы.

Спортивный пистолет калибра 9Х19 мм разработан на базе армейского "Удава" и может применяться в трех классах состязаний по практической стрельбе. Оружие оснащено подствольной планкой Пикатинни. Модификация "Аспида" РГ-120-1 отличается автоматическим предохранителем и возможностью установки коллиматорного прицела.


Антон Валагин

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Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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