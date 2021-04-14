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Интерфакс-АВН

Умер главный конструктор корабельного истребителя Су-33

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Корабельный истребитель Су-33 ВКС России во время взлета с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Корабельный истребитель Су-33 ВКС России во время взлета с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Главный конструктор-директор программы корабельной авиации "Сухого" Константин Марбашев ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в компании.

"Марбашев относится к яркой плеяде главных конструкторов ОКБ Сухого, сыгравших значительную роль в создании новейшей авиационной техники боевого назначения мирового уровня марки "Су". Приносим глубокие соболезнования родным и близким Константина Христофоровича, а также его соратникам и коллегам, понесшим невосполнимую утрату", - говорится в сообщении на сайте "Сухого".

Марбашев родился 7 октября 1940 года в городе Кропоткин Краснодарского края. Окончил Московский авиационный институт в 1965 году. С 1961 по 1963 годы работал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, в ОКБ Сухого поступил в 1964 году на должность инженера-конструктора.

В период с 1974 по 1983 годы в качестве ведущего инженера по летным испытаниям успешно провел летно-конструкторские, государственные, войсковые и специальные летные испытания самолетов Су-24 и Су-27.

В 1983 году Марбашев был назначен заместителем главного конструктора, а 1989 году - главным конструктором корабельного истребителя Су-27К (Су-33), впервые в стране совершившего посадку на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" 1 ноября 1989 года.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Су-24
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