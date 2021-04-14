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РИА Новости

Сенатор предупредил об исходящей от беспилотников угрозе

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. 7 ноября 2018
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. 7 ноября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 13 апреля/ Радио Sputnik. Расширение сферы применения беспилотной авиации выявило опасность совершения противоправных действий с использованием БПЛА, что указывает на необходимость построения в России надежной системы защиты, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Бурное развитие технических решений позволяет постоянно расширять сферу применения беспилотной авиации. При этом она обеспечивает не только интересы государственного и коммерческого развития. Нарастание угрозы совершения противоправных действий, в том числе террористических, с применением беспилотников требует построения в России надежной системы защиты граждан и территорий", – цитирует его РИА Новости.

Законодатели во вторник также обсудили возможность использования инициативных разработок стационарных и мобильных комплексов противодействия беспилотников. Кроме того, был поднят вопрос о внесении соответствующих изменений в воздушное законодательство Российской Федерации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
БПЛА
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